В Торецке восстановили водоснабжение

По состоянию на утро 15 января в Торецке Донецкой области возобновлено централизованное водоснабжение. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

"В течение двух дней подразделения ГосЧС вместе с группами гражданско-военного сотрудничества и СЦКК обеспечивали безопасность ремонтно-восстановительных работ для сотрудников компании "Вода Донбасса". В частности, пиротехниками было проверено 2,5 га местности и уничтожена опасная находка - граната Ф-1", - сказано в сообщении.

14 января, после откачки воды из затопленного аварийного участка, ремонтникам удалось добраться до пробоины и починить ее.

"Сегодня работа водопровода восстановлена. Сейчас идет заполнение резервуаров", - сообщили в штабе.

Напомним, 12 января, в результате прорыва водопровода, город Торецк и его окрестности остались без воды. Подобная ситуация уже была в городе в декабре, когда из-за обстрелов остановилась работа Горловской фильтровальной станции.