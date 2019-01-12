Задержаны четыре участника банды, ограбившей игровой зал в Николаеве

Полицейские уголовного розыска со спецназом задержали четырех участников банды, которые со стрельбой ограбили игровое заведение в Николаеве 6 января. Об этом сообщает Нацполиция.

Трое из фигурантов - братья, которые являются выходцами из Кавказского региона, и их сообщник задержаны по месту жительства в Корабельном районе Николаева 11 января.

"В квартирах братьев, один из которых летом вернулся из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичное преступление, полицейские нашли патроны, две гранаты и часть суммы денег, которая была отобрана у потерпевшего, а на чердаке - пистолет Макарова, со снаряженным магазином и патронами к нему (проверяется с этого ли пистолета стреляли в потерпевшего во время разбойного нападения)", - говорится в сообщении.

Известно, что в день нападения, предварительно все спланировав, трое злоумышленников привлекли к делу знакомого таксиста, который выполнял роль водителя. После этого, закрыв лицо, направились в заведение Национальной лотереи именно в то время, когда директор должен был прийти за выручкой.

Во время нападения, мужчина отказался отдавать деньги, поэтому преступники открыли огонь. После совершения преступления, в ходе которого братья схватили сумку с около 200 тысячами гривен, злоумышленники вскочили в такси сообщника, которое обусловлено ждало их, и поехали.

Действия злоумышленников квалифицируются сразу по нескольким тяжким статьям Уголовного Кодекса Украины (ч. 3 ст. 187 «Разбой», ч. 2 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 «Покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений» и ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание от 10 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Все вещественные доказательства следователи изъяли вместе с оружием и боеприпасами. Проверяется причастность фигурантов к совершению других преступлений на территории региона.

Спецоперацию по задержанию провели под процессуальным руководством областной прокуратуры с привлечением спецподразделений КОРД и роты полиции особого назначения, следственных Следственного управления, сотрудников Ингульского и Корабельного отделов полиции, а также специалистов взрывотехнической службы ГУНП.

Напомним, 6 января утром двое неизвестных открыли стрельбу из огнестрельного оружия в лотерейном зале по ул. Космонавтов в Николаеве. В результате ранения в ногу и ключицу получил директор заведения, который пришел забирать деньги из кассы. Раненый перенес операцию. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Для поисков грабителей в регионе ввели спецоперацию «Сирена». Как отмечают правоохранители, сотрудники уголовного розыска установили и разыскали преступников путем проведения сложных оперативных комбинаций.