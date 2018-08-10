Возле Полтавы загорелась свалка

Общая площадь пожара - 0,08 гектара.

Возле Полтавы загорелась свалка
Фото: dsns.gov.ua

Возле села Песчаное в Кременчугского районе Полтавской области загорелась свалка твердых бытовых отходов.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание возникло сегодня около 8:45. Общая площадь пожара составляет 0,08 гектара. Общая площадь свалки составляет 6 га, глубина залегания мусора до трех метров.

Для тушения пожара привлечены пять единиц техники и 13 человек личного состава 14-й, 15-й и 16-й государственных пожарно-спасательных частей. Также, привлечены две единицы техники и два сотрудника местного коммунального предприятия.

Фото: dsns.gov.ua

На расстоянии 700 метров от очага пожара находится озеро, где осуществляется забор воды.

Напомним, ранее произошел пожар на городской свалке твердых бытовых отходов в с. Макуховка Полтавского района. Эта же свалка также горела в январе этого года. В прошлом году Макуховская свалка горела дважды - в конце мая и конце октября. В последний раз для тушения пожара спасателям понадобилось 9 часов.


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