Шевченковский суд продлил арест Россошанского до 8 июля
Подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской находится в СИЗО с 9 января.
Шевченковский райсуд Киева продлил содержание под стражей для Юрия Россошанского, который подозревается в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.
Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба суда в Фейсбуке.
"По результатам рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Россошанского Ю.В. - подозреваемого по ч.1 ст. 115 УК Украины, следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено указанное ходатайство - мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога продлен до 8 июля 2018 включительно", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 января 2018 в Вышгородском районе Киевской области было обнаружено тело правозащитницы Ирины Ноздровской. 8 января правоохранители задержали Юрия Россошанского и объявили ему подозрение в убийстве. Предполагаемым мотивом преступления стало то, что Ноздровская вела дело по ДТП с участием Дмитрия Россошанского, сбившего насмерть сестру правозащитницы.Вышгородский районный суд Киевской области 9 января взял Россошанского под стражу на 60 суток, 27 апреля 2018 Шевченковский райсуд Киева продлил арест Россошанского до 25 июня.
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21.06.2018 12:02