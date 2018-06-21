Шевченковский суд продлил арест Россошанского до 8 июля

Подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской находится в СИЗО с 9 января.

Шевченковский райсуд Киева продлил содержание под стражей для Юрия Россошанского, который подозревается в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба суда в Фейсбуке.

"По результатам рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Россошанского Ю.В. - подозреваемого по ч.1 ст. 115 УК Украины, следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено указанное ходатайство - мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога продлен до 8 июля 2018 включительно", - говорится в сообщении.