Сбежавший из Житомирской колонии осужденный задержан
В розыске преступника помогли местные жители.
Правоохранители задержали осужденного за умышленное убийство, который сбежал из Житомирской исправительной колонии №4.
Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Житомирской области Алла Ващенко в Фейсбуке.
"В Ружинском районе оперативники Управления уголовного розыска ГУНП и Управления пенитенциарной службы в Житомирской области задержали беглеца из колонии", - написала она.
Ващенко поблагодарила жителей области, которые откликнулись на информацию полиции о розыске опасного преступника и помогали в этом своими сообщениями.
Напомним, 10 апреля из Житомирской исправительной колонии №4 сбежал Александр Козел, осужденный в 2019 году за умышленное убийство и кражу и был приговорен к 13 годам лишения свободы.
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Общество
12.04.2018 13:08