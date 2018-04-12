Сбежавший из Житомирской колонии осужденный задержан

В розыске преступника помогли местные жители.

Правоохранители задержали осужденного за умышленное убийство, который сбежал из Житомирской исправительной колонии №4.

Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Житомирской области Алла Ващенко в Фейсбуке.

"В Ружинском районе оперативники Управления уголовного розыска ГУНП и Управления пенитенциарной службы в Житомирской области задержали беглеца из колонии", - написала она.

Ващенко поблагодарила жителей области, которые откликнулись на информацию полиции о розыске опасного преступника и помогали в этом своими сообщениями.

Фото: Пресс-служба полиции

Напомним, 10 апреля из Житомирской исправительной колонии №4 сбежал Александр Козел, осужденный в 2019 году за умышленное убийство и кражу и был приговорен к 13 годам лишения свободы.