Сбежавший из Житомирской колонии осужденный задержан

В розыске преступника помогли местные жители.

Сбежавший из Житомирской колонии осужденный задержан
Архив

Правоохранители задержали осужденного за умышленное убийство, который сбежал из Житомирской исправительной колонии №4.

Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Житомирской области Алла Ващенко в Фейсбуке.

"В Ружинском районе оперативники Управления уголовного розыска ГУНП и Управления пенитенциарной службы в Житомирской области задержали беглеца из колонии", - написала она.

Ващенко поблагодарила жителей области, которые откликнулись на информацию полиции о розыске опасного преступника и помогали в этом своими сообщениями.

Фото: Пресс-служба полиции

Напомним, 10 апреля из Житомирской исправительной колонии №4 сбежал Александр Козел, осужденный в 2019 году за умышленное убийство и кражу и был приговорен к 13 годам лишения свободы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Днепре задержали разыскиваемого в ЕС киллера, который готовился к убийствуВ Днепре задержали разыскиваемого в ЕС киллера, который готовился к убийству
Из торгового центра в Бердичеве эвакуировали 350 человек из-за задымленияИз торгового центра в Бердичеве эвакуировали 350 человек из-за задымления
В Николаеве заключенные отказались заходить в камеры после прогулки во дворе СИЗОВ Николаеве заключенные отказались заходить в камеры после прогулки во дворе СИЗО
В Британии снесут дом Скрипаля, а также паб и ресторан - СМИВ Британии снесут дом Скрипаля, а также паб и ресторан - СМИ
Осужденная пожизненно Любовь Кушинская вышла на свободуОсужденная пожизненно Любовь Кушинская вышла на свободу
Блок рекламы


Похожие новости
В Лукьяновском СИЗО умер 22-летний осужденныйВ Лукьяновском СИЗО умер 22-летний осужденный
На границе с Румынией задержана воровка с киевского вокзала, сбежавшая из судаНа границе с Румынией задержана воровка с киевского вокзала, сбежавшая из суда
В помещении с игровыми автоматами в Житомирской области взорвалась гранатаВ помещении с игровыми автоматами в Житомирской области взорвалась граната
В Польше несправедливо осужденный за убийство вышел на свободу после 18 лет заключенияВ Польше несправедливо осужденный за убийство вышел на свободу после 18 лет заключения
В Сумах патрульный получил 5 лет тюрьмы за избиение задержанногоВ Сумах патрульный получил 5 лет тюрьмы за избиение задержанного
В Киеве опер, "крышевавший" наркодилеров, разбил несколько машин при задержанииВ Киеве опер, "крышевавший" наркодилеров, разбил несколько машин при задержании
На курорте в Таиланде задержаны 10 россиян за секс-тренинг для туристовНа курорте в Таиланде задержаны 10 россиян за секс-тренинг для туристов
МВД обнародовало видео задержания роSSийского криминального авторитета в Вышгороде
Житель Славянска, оправданный судом по делу об избиении, задержан за умышленное убийствоЖитель Славянска, оправданный судом по делу об избиении, задержан за умышленное убийство
Задержанных за поджог часовни УПЦ МП архитекторов отпустили из-под стражиЗадержанных за поджог часовни УПЦ МП архитекторов отпустили из-под стражи
Последние новости
Подгружаем последние новости