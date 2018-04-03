В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба (обновлено)

Всех сотрудников эвакуировали.

В штаб-квартире YouTube в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, США, произошла стрельба.

Об этом сообщил сотрудник компании Вадим Лаврусик в твиттере.

"Неизвестный открыл стрельбу в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами", - написал он.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.

— Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 апреля 2018 г.

Факт стрельбы в здании штаб-квартиры видеосервиса подтвердила полиция Сан-Бруно.

"Мы реагируем на ситуацию со стрелком. Пожалуйста, избегайте угла улиц Черри-авеню и Бэй-Хилл-драйв", - сообщает полиция.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive.

— San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 апреля 2018 г.

По данным полиции, иннформации о пострадавших пока нет. Правоохранители начали эвакуацию здания.

"We know that the ATF is responding. The San Mateo County Coroner has not been called to the scene, indicating that they had not received any reports of deaths at this point," @jamieyuccas reports. https://t.co/mRdpyhYtJ0 pic.twitter.com/7mlgeTCaSi

— CBS News (@CBSNews) 3 апреля 2018 г.

Вместе с тем в больнице Сан-Франциско сообщили о нескольких пациентах, доставленных после инцидента в штаб-квартире YouTube.

В компании Google заверили, что сотрудничают с властями по ситуации со стрельбой в штаб-квартире YouTube в Калифорнии и пообещали предоставить официальную информацию, "как только она у нас будет".

Обновление. Полиция города, расположенного к югу от Сан-Франциско призвала жителей соседних районов воздерживаться от посещения места расположения помещений структур YouTube.

Диспетчер местной полиции сообщил по телефону, что речь идет об "активно развивающейся ситуации", передает Голос Америки.

Ранее в марте сообщалось, что на YouTube обнаружили новый вирус, ворующий конфиденциальную информацию.


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