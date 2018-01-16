Американского актера Кевина Спейси обвинили в расистских оскорблениях во время съемок первого сезона "Карточного домика".

Об этом сообщает газета Daily Mail .

С обвинениями в адрес Спейси выступил директор охранной фирмы VIP Protective Services Эрл Блю, которая обеспечивала безопасность во время съемок первого сезона "Карточного домика".

Как рассказал Блю, Спейси отказывался пожимать руки чернокожим сотрудникам фирмы, называл их "ниггерами" и требовал, чтобы они не работали на съемочной площадке.

"Когда менеджер захотел представить актеру меня и моего напарника, Спейси, выйдя из своего съемочного фургона, оглядел нас сверху вниз, прошел мимо, пожал руку белому офицеру полиции и ушел… Каждый раз, когда он видел на площадке чернокожего охранника, он с ним даже не разговаривал", - рассказал Блю.

По его словам, он умалчивал об инцидентах в течение пяти лет и решился придать им публичную огласку после многочисленных обвинений Спейси в сексуальных домогательствах.

Блю добавил, что якобы из-за позиции Спейси контракт с его охранной фирмой на съемки следующих сезонов не был продлен, а сам он намерен подать на актера в суд.

Напомним, в октябре актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в домогательствах, якобы случившихся 30 лет назад. Звезда "Карточного домика" в ответ опубликовал в Twitter официальное извинение, признался, что не помнит об инциденте, и совершил каминг-аут как гомосексуал. После этого актер попал под шквал критики и недовольства людей в соцсетях, расценивших его поступок как попытку неискреннего оправдания с целью отвлечь внимание от обвинений Рэппа.

После этого сразу несколько мужчин заявили, что Спейси в разное время домогался их. Также девять членов съемочной группы сериала "Карточный домик" обвинили актера в домогательствах.