В МВС сообщили о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровской

По предварительным данным, им оказался близкий родственник преступника, который насмерть сбил ее сестру.

Ирина Ноздровская Фото: newsday.org.ua

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве адвоката Ирины Ноздровской.

Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает 112 Украина.

"Задержано лицо, которое объективно подозревается в совершении преступления", - цитирует слова Шевченко "Интерфакс-Украина".

Детали он не уточнил, отметив, что более подробную информацию МВД Украины обнародует позже.

Ранее Укринформ со ссылкой на информированный источник в правоохранительных кругах сообщал, что руководство Национальной полиции проведет заседание относительно хода расследования убийства адвоката Ирины Ноздровской. По его словам, заседание является внутренним, по его результатам будет опубликована новость на сайте правоохранительного ведомства.

Ранее в понедельник журналист Айдер Муждабаев сообщил в Facebook неофициальную информацию о том, что следствие уже установило убийцу Ирины Ноздровской. Им оказался близкий родственник преступника, который ранее на автомобиле насмерть сбил ее сестру. При этом, по информации журналиста, подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской сознался в преступлении под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла в конце 2017 года и была найдена мертвой 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.