В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,5

На северо-востоке Индии сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

"Землетрясение магнитудой 5,5 случилось к востоку от Имфала, столицы северо-восточного штата Индии Манипур", - говорится в сообщении.

Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 22,8 км. Согласно информации, данных о пострадавших или разрушениях от землетрясения пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, в Японии 5 января произошло землетрясение магнитудой 4,8, в связи с чем была объявлена угроза цунами. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Подземные толчки были зафиксированы в ночь с пятницы на субботу по местному времени с эпицентром в Токио и на глубине 80 км. 




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