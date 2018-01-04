Корь скосил уже 38 работников предприятия на Львовщине

Вспышка кори на ООО «Фуджикура Аутомотов Украина Львов», расположенном в с. Подрясне Яворивского района, продолжается. По состоянию на 3 января заболело 38 человек, 12 человек выписаны.

Об этом IA ZIK сообщили в ГУ Госпродпотребслужбе во Львовской области.

«Во время распространения вспышки заболевания пострадало 26 жителей Львова, два – Яворивского, один – Пустомытовского, четыре – Николаевского, два Жовковского, один Старосамборского, один Дрогобычского районов Львовской области и один житель Хмельницкой области», – сказано в сообщении.

Ранее, на Львовщине девять работников предприятия попали в больницу с корью.


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