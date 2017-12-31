TheWashingtonPost посвятило статью украинскому борщу
Американское издание The Washington Post опубликовало статью о борще с его рецептом.
"Этот рецепт борща - то, что я сделала... Он включает в себя кусочки мягкой говядины, которые надо варить с овощами в бульоне в течение примерно часа, пока все не будет мягким", - написала автор статьи Элли Кригер.
В статье точно описаны все ингредиенты, необходимые для борща, и процесс приготовления. Кроме того, в конце подсчитано количество калорий, жиров, углеводов, белков, сахара и т.д.
"Это тушенное блюдо, которое является здоровой пищей, станет удовольствием в любой зимний день, но так подходит на праздничную неделю", - заключает автор.
Напомним, ранее сообщалось, что американский портал Mashable посвятил статью украинскому борщу после того, как украинцы предложили компании Apple создать емодзи для борща.
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Общество
31.12.2017 00:19