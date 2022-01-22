Sony отправит на орбиту камеру в развлекательных и образовательных целях

Sony отправит на орбиту камеру в развлекательных и образовательных целях

В этом году Sony планирует отправить на орбиту полнокадровую камеру в рамках собственного проекта Star Sphere, ориентированного на совместную работу с представителями развлекательной индустрии и образовательной отрасли.

Источник изображения: #sony#.com

Спутник разработан совместно с инженерами Токийского университета и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Камера с мощной оптикой (28–135 мм, f/4) поднимется на орбиту на высоту 500–600 км и будет удалённо управляться с Земли. Участники проекта смогут делать снимки нашей планеты и звёзд, используя широкий спектр операторских инструментов.

«Мы стремимся найти новую ценность космоса с партнёрами из сфер искусства, развлечений и образования, используя космическую спутниковую камеру, которые [сейчас] применяются только профессионалами для исследований и наблюдений. Глядя на Землю, люди, никогда не пользовавшиеся спутниковой камерой, смогут заново оценить космос, Землю и самих себя», — прокомментировал проект Ёсихиро Наканиши (Yoshihiro Nakanishi), продюсер по развитию бизнеса Sony и глава проекта Star Sphere, в электронном письме изданию SpaceNews.

Инициатива носит не только просветительский, но и деловой характер: господин Ёсихиро уточнил, что компания хочет изучить бизнес-потенциал проекта для современного медиаискусства, производства документалистики, научных музеев, шоурумов, парков развлечений, а также образования и общего развития. Спутник будет запущен в конце года — с октября по декабрь, хотя точные сроки пока не приводятся. Но если проект принесёт прибыль, Sony продолжит разрабатывать и запускать космические аппараты.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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