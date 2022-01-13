На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" начали работу французские исследователи

Украина присоединилась к французскому проекту Antarctique 2.0°C по изучению изменения климата.

На украинскую антарктическую научную станцию "Академик Вернадский" прибыли французские исследователи. В ближайшие полтора месяца они будут работать совместно с украинскими полярниками.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

По сообщению Национального антарктического научного центра, благодаря совместным исследованиям ученые смогут выяснить, связаны ли атмосферные реки с осадками в районе украинской станции, а также определить, была ли одна из них причиной рекордных декабрьских снегопадов или станет причиной будущих осадков.

Украина поддержала французский проект Antarctique 2.0°C по изучению изменения климата и влияния человеческой деятельности на экосистемы Антарктики. В частности, наша станция «Академик Вернадский» приняла двух исследователей из Франции – Нильса Дутрево и Марго Легал, которые в ближайшие полтора месяца будут работать совместно с украинскими. полярниками", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Отмечается, что общая группа ученых уже совершила первый выход на купол ледника на острове, где было определено и ограждено место для ежедневного отбора проб снега.

Изотопный состав этих образцов будет затем анализироваться в лаборатории, и благодаря полученной информации можно будет узнать, откуда "пришла" влага, которая превратилась в осадки в районе станции.

Ранее сообщалось, что украинские полярники в Антарктиде будут производить сувениры из накопленного там пластика.

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