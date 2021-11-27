ВОЗ присвоило название новому мутированному штамму коронавируса

Эта версия коронавируса отличается необычно высоким количеством мутаций, некоторые из них вызывают беспокойство.

ВОЗ присвоило название новому мутированному штамму коронавируса
Фото: facebook.com/IMBGNASU

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый сильно мутировавший вариант коронавируса SARS-CoV-2, что происходит из Африки, греческой буквой "Омикрон".

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

ВОЗ квалифицировала новый штамм болезни COVID-19 как вызывающий беспокойство. В организации подчеркнули, что эта версия коронавируса отличается необычно высоким количеством мутаций.

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим штаммом по сравнению с другими, вызывающими беспокойство. Число случаев этого штамма, вероятно, увеличивается почти во всех провинциях ЮАР", - говорится в сообщении.

В организации добавили, что ПЦР-тесты не выявляют один из генов нового штамма.

В настоящее время проводится ряд исследований, которые должны дать возможность оценить новый штамм вируса, отмечают в ВОЗ.

Напомним, новый мутированный вариант ковида вызывает очень серьезную обеспокоенность среди специалистов. Официальные лица ВОЗ собрались в четверг, чтобы обсудить этот вирус.

Вирусологи обнаружили уже более ста случаев инфицирования этим вариантом в ЮАР, Ботсване и Гонконге (у южноафриканского туриста).

Вероятно, новый вариант коронавируса развился у человека с ослабленным иммунитетом, возможно, больного ВИЧ/СПИДом.

Как известно, сейчас в мире и в Украине в частности доминирует вариант дельта, впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года.

Весенняя волна COVID-19 в Украине вызвал вариант альфа, или "британский".

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