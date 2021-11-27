ВОЗ присвоило название новому мутированному штамму коронавируса
Эта версия коронавируса отличается необычно высоким количеством мутаций, некоторые из них вызывают беспокойство.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый сильно мутировавший вариант коронавируса SARS-CoV-2, что происходит из Африки, греческой буквой "Омикрон".
Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
ВОЗ квалифицировала новый штамм болезни COVID-19 как вызывающий беспокойство. В организации подчеркнули, что эта версия коронавируса отличается необычно высоким количеством мутаций.
"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим штаммом по сравнению с другими, вызывающими беспокойство. Число случаев этого штамма, вероятно, увеличивается почти во всех провинциях ЮАР", - говорится в сообщении.
В организации добавили, что ПЦР-тесты не выявляют один из генов нового штамма.
В настоящее время проводится ряд исследований, которые должны дать возможность оценить новый штамм вируса, отмечают в ВОЗ.
Напомним, новый мутированный вариант ковида вызывает очень серьезную обеспокоенность среди специалистов. Официальные лица ВОЗ собрались в четверг, чтобы обсудить этот вирус.
Вирусологи обнаружили уже более ста случаев инфицирования этим вариантом в ЮАР, Ботсване и Гонконге (у южноафриканского туриста).
Вероятно, новый вариант коронавируса развился у человека с ослабленным иммунитетом, возможно, больного ВИЧ/СПИДом.
Как известно, сейчас в мире и в Украине в частности доминирует вариант дельта, впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года.
Весенняя волна COVID-19 в Украине вызвал вариант альфа, или "британский".