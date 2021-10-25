Американские учёные не хотят церемониться с опасными астероидами: только ракетные удары, включая ядерные

Группа исследователей по экспериментальной космологии Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (UCSB) представила документ, в котором предложила свой вариант планетарной защиты от опасных для Земли астероидов. Учёные предлагают безжалостно крошить астероиды в щебень, используя для этого доставку к астероидам гарпунов с взрывчаткой в наконечниках. Возможно, даже с ядерным боеприпасом, если того потребуют обстоятельства.

Американские учёные не хотят церемониться с опасными астероидами: только ракетные удары, включая ядерные

Источник изображения: NASA/JPL

До сих пор в научных кругах идея взрывать астероиды считалась категорически неправильной. Скорости движения этих космических тел таковы, что измельчённые части не уйдут далеко от опасной траектории разрушенного астероида и шрапнелью ударят по огромной площади на Земле, что принесёт ещё больший ущерб, чем может причинить одиночное падение. Тем не менее, идея решительного удара и, по возможности, с использованием ядерного боеприпаса начинает пробивать себе дорогу.

Предложение группы UCSB (Pulverize It) несколько другое. Исследователи предложили доставлять на траектории падения астероидов специальные боеприпасы в виде металлических штырей от полутора до трёх метров длиной с взрывчаткой в наконечнике. Собственная скорость астероида плюс скорость ракеты-носителя заставит штыри-гарпуны проникать вглубь астероида и взрывами рвать его на куски. Согласно расчётам, такой способ мог безопасно разрушить упавший несколько лет назад астероид под Челябинском даже за 100 секунд до столкновения. Правда, чем больше астероид, тем на большей дальности его необходимо начинать дробить.

Американские учёные не хотят церемониться с опасными астероидами: только ракетные удары, включая ядерные

Проект Pulverize It. Источник изображения: UCSB

При таком подходе ракеты планетарной защиты можно ставить на длительное дежурство и перехватывать пропущенные системой наблюдения астероиды в опасной близости от Земли. При всей сомнительности затеи это может стать единственной возможностью что-то сделать, если угрожающий Земле астероид вдруг появится на горизонте.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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