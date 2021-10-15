Сотни быстрых радиовсплесков перевернули представления ученых об этой космической аномалии

Огромный новый набор данных может вскоре помочь раскрыть космическую тайну быстрых радиовсплесков (FRB).

Сотни быстрых радиовсплесков перевернули представления ученых об этой космической аномалии

В течение нескольких последних недель было обнаружено более 1600 новых сигналов, исходящих от одного из наиболее хорошо изученных источников FRB, что по существу опровергло ведущую гипотезу об их происхождении

В истинно научном смысле название говорит вам все, что вам нужно знать — эти сигналы представляют собой миллисекундные всплески радиоволн, каждый из которых несет больше энергии, чем Солнце излучает за год. Некоторые из них — однократные, в то время как другие повторяются случайным образом или с предсказуемой периодичностью.

Но что именно их создает, остается загадкой. Черные дыры, сверхновые, нейтронные звезды, экзотические частицы и, конечно же, инопланетяне были не раз предложены в качестве объяснения, но главный кандидат — магнетары, маленькие звезды с невероятно мощными магнитными полями. Казалось, ключом к этой загадке был недавно обнаруженный магнетар в нашей собственной галактике, испускающий подозрительно похожие на FRB сигналы.

Новое исследование, однако, усложняет картину. Астрономы использовали сферический телескоп с пятисотметровой апертурой (FAST) в Китае, чтобы внимательно изучить один из самых известных источников FRB. FRB 121102 был первым обнаруженным повторяющимся сигналом, поэтому он был одним из наиболее хорошо изученных за последние годы. Но эти новые наблюдения показывают, что он намного активнее, чем считалось ранее.

Команда наблюдала за источником почти 60 часов в течение 47 дней в 2019 году, обнаружив ошеломляющие 1652 всплеска. Это огромный рост — раньше всего было зарегистрировано всего 347 всплесков из этого источника с момента его открытия в 2012 году. Такое резкое расширение набора данных может помочь раскрыть тайну FRB.

«Это был первый случай, когда источник FRB был изучен столь подробно», — рассказал Бинг Чжан, автор-корреспондент исследования. «Большой набор импульсов помог нашей команде как никогда раньше исследовать характер и распределение энергии FRB, что проливает новый свет на условный двигатель, который приводит в действие эти загадочные явления».

В самый активный период FRB 121102 выдавал 122 всплеска в течение одного часа — это самая высокая частота повторения среди всех источников таких сигналов. Команда говорит, что этот всплеск активности может помочь выбрать между двумя основными моделями того, как магнетары могут производить повторяющиеся FRB. Первая гипотеза предполагает, что сигналы возникают изнутри магнитного поля звезды, а вторая утверждает, что они производятся повторяющимися «сотрясениями» вещества вокруг нее.

В каком-то смысле это только усугубляет загадку. Но магнетары как источники FRB пока никто не исключал. Например, в космосе могут находиться две соседние звезды, а многочисленные сигналы являются лишь результатами постоянного пересечения их орбит. Даже если FRB 121102 не является магнетаром, это не означает, что все источники FRB одинаковые — в конце концов, разные сигналы имеют такой широкий диапазон характеристик, что могут иметь место многочисленные объяснения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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