Блокчейн выйдет на орбиту: две космические компании договорились о партнерстве

Spire Global, Inc., предоставляющая услуги анализа и размещения данных в космосе, заключила соглашение о партнерстве с фирмой SpaceChain, специализирующаяся на космическом блокчейне. Об этом сообщает Datacenterdynamics.

Фото: verdict.co.uk

Обе компании уже имеют опыт работы в космосе

Spire уже запустила на орбиту более 100 малых спутников. Они могут использоваться для размещения программного обеспечения, метеорологических и морских наблюдений, и широкого спектра других функций.

SpaceChain стремится интегрировать узлы блокчейн в спутники. Компания считает, что в космосе блокчейн будет более защищен от хакеров, отключения интернета и правительств, настроенных против этой технологии. Компания использует сеть Qtum вместо Bitcoin, и уже запустила в космос несколько узлов блокчейна.

Что они ли собираются делать

В рамках соглашения, две компании запустят миссию, которая должна продемонстрировать целесообразность блокчейн-вычислений в космосе и «решить проблемы наземной централизованной инфраструктуры».

Миссия будет состоять из двух частей: сначала Spire загрузит программное обеспечение SpaceChain на уже запущенные спутники, а позже в этом году запустит новый спутник, оборудованный дополнительными возможностями.

«Космос — это следующий рубеж для бизнеса, и благодаря спутниковой инфраструктуре Spire мы сможем достичь новых высот глобального сотрудничества. Это партнерство поможет нам использовать спутниковые компьютеры для устранения барьеров и создание более открытой, объединенной и глобальной экономики», — сказал Из Чжэн, соучредитель и генеральный директор SpaceChain.