Кабмин одобрил проект космической программы Украины

Кабинет министров на заседании в среду, 29 сентября, поддержал проект закона о научно-технической космической программе Украины на 2021-2025 годы.

Об этом сообщается на сайте Минстратегпрома.

Объем ее финансирования составит 40,78 млрд гривен, из которых примерно 40%, или 15,76 млрд гривен - за счет государственного бюджета.

Программа предусматривает несколько основных задач, в частности, создание космических систем наблюдения Земли и их составляющих. В рамках космической программы планируется разработка и развертывание на орбите шести космических аппаратов высокой пространственной разрозненности и одного - сверхвысокой.

Программа также предусматривает разработку новых ракет-носителей, в первую очередь легкого и среднего класса, в том числе для морского и воздушного стартов.

В документ заложен курс Украины на членство в Европейском космическом агентстве.

Космическую программу должна утвердить Верховная Рада и подписать президент Владимир Зеленский.

Напомним, что в начале сентября Верховная Рада создала временную следственную комиссию для проверки реализации космических проектов "Лыбидь" и "Циклон-4".