Новая вакцина против супербактерий: ингаляция вместо уколов

 Klebsiella pneumoniae — опасные условно-патогенные бактерии, которые могут вызывать пневмонию. С ними сложно бороться, однако исследователи из Тулейнского университета разработали ингаляционную вакцину, которая может вызывать сильный иммунный ответ против нескольких штаммов этих микроорганизмов.

Новая вакцина против супербактерий: ингаляция вместо уколов

Препарат пока испытан только на мышах, однако уже продемонстрировал существенный потенциал

Инфицирование K. pneumoniae чаще всего происходит в больницах, оставляя пациентов с приступом пневмонии или поражением систем кровотока и различных органов. Вызывает тревогу то, что у этих бактерий развилась устойчивость к широкому спектру антибиотиков, а некоторые штаммы теперь игнорируют все известные препараты. Что еще хуже, появляются гипервирулентные штаммы, которые начинают проникать из системы здравоохранения во внешнюю среду.

В рамках нового исследования команда Тулейна намеревалась разработать вакцину против этих патогенных микробов. Ее можно не вводить внутривенно, а вдыхать – так она попадет прямо в легкие, где бактерии чаще всего образуют колонии.

Исследователи начали с белка K. pneumoniae, называемого белком внешней мембраны X, и объединили его с адъювантом вакцины LTA1, полученным из E. coli. В тестах на мышах ингаляционная вакцина вызывала сильный иммунный ответ, стимулировав CD4 + Т-клетки, В-клетки и клетки Th17, которые играют разные роли в защитных системах организма.

Когда мышей заражали тремя разными штаммами K. pneumoniae, вакцина эффективно защищала их во всех случаях без исключения. Команда утверждает, что, поскольку вакцина не воздействует на конкретные сахара на мембране бактерий (как это делают другие препараты), она в теории может помочь и в случае более широкого круга патогенов.

Доктор Джей Коллс, автор исследования, отмечает, что новая разработка «открывает платформу для пересмотра подхода к вакцинам от респираторных инфекций». Он предполагает, что вместо внутримышечной инъекции, возможно, следует делать интраназальные или ингаляционные вакцины, которые доставляют препарат непосредственно к месту инфекции, где больше всего необходима иммунная защита».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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