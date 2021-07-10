Компания Безоса отказалась признавать будущий полет Брэнсона космическим

Blue Origin отметила, что космос начинается со 100 км над уровнем моря.

Фото: Blue Origin Twitter
Компания миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin заявила о непризнании космического полета корабля Ричарда Брэнсона, запланированного на 11 июля.

И Брэнсоновская Virgin Galactic, и Blue Origin планируют поднять свои летательные аппараты в июле, однако первые - 11 июля, а вторые - 20. Таким образом, в погоне за первенство планирует победить компания Брэнсона. Однако Blue Origin считает, что из-за высоты, на которую поднимется самолет конкурентов, такой полет не является космическим, пишет "BBC Украина".

По этой причине корабль конкурентов в Blue Origin назвали "высотным самолетом", а не полноценным космическим аппаратом.

Компания Безоса считает, что ее корабль сможет преодолеть так называемую линию Кармана - условную границу между атмосферой Земли и космосом, расположенную в 100 км от Земли.

"Для 96% населения мира космос начинается на высоте 100 км. Только 4% людей признают нижнюю границу космоса на высоте 80 км. Полет нашего корабля, New Shepard, пройдет над обоими этими пределами. Это одно из многих преимуществ полета Blue Origin", - говорится в заявлении компании.

Согласно данным СМИ, 11 июля, кроме Брэнсона, на борту будут только сотрудники его компании. А вот Безос планирует осуществить суборбитальный полет с "гостями" на борту корабля, одной из которых станет 82-летняя Уолли Фанк – лучшая студентка курса астронавтов Mercury 13, которая, впрочем, так и не полетела в космос.

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