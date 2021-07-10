Компания Безоса отказалась признавать будущий полет Брэнсона космическим

Фото: Blue Origin Twitter

Компания миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin заявила о непризнании космического полета корабля Ричарда Брэнсона, запланированного на 11 июля.

И Брэнсоновская Virgin Galactic, и Blue Origin планируют поднять свои летательные аппараты в июле, однако первые - 11 июля, а вторые - 20. Таким образом, в погоне за первенство планирует победить компания Брэнсона. Однако Blue Origin считает, что из-за высоты, на которую поднимется самолет конкурентов, такой полет не является космическим, пишет "BBC Украина".

По этой причине корабль конкурентов в Blue Origin назвали "высотным самолетом", а не полноценным космическим аппаратом.

Компания Безоса считает, что ее корабль сможет преодолеть так называемую линию Кармана - условную границу между атмосферой Земли и космосом, расположенную в 100 км от Земли.

"Для 96% населения мира космос начинается на высоте 100 км. Только 4% людей признают нижнюю границу космоса на высоте 80 км. Полет нашего корабля, New Shepard, пройдет над обоими этими пределами. Это одно из многих преимуществ полета Blue Origin", - говорится в заявлении компании.