AstraZeneca заявила, что ее вакцина защищает от "индийского" штамма

Эффективность примерно на том же уровне, что и против "британского" варианта.

AstraZeneca заявила, что ее вакцина защищает от "индийского" штамма
Фото: facebook/Руслан Марцінків

Компания AstraZeneca заявила, что ее вакцина защищает от "индийских" штаммов B.1.617.2 (дельта) и B.1.617.1 (каппа).

На сайте компании сообщается, что эффективность вакцины AstraZeneca против вариантов дельта и каппа находится на том же уровне, что и против "британского" штамма (альфа) или "бразильского" (гамма).

Заявление AstraZeneca базируется на исследовании Оксфордского университета, которое изучало способность моноклональных антител в сыворотке крови вакцинированных лиц и тех, кто переболел ковидом, нейтрализовать штаммы дельта и каппа. Выяснилось, что нейтрализация была на одном уровне с той, которую вакцины демонстрировали против штаммов альфа и гамма.

Компания напомнила, что эффективность вакцины AstraZeneca против штамма альфа составляла 70,4% через две недели после второй дозы.

"Это дает нам надежду, что даже в случае распространения новых штаммов наша вакцина будет продолжать обеспечивать защиту людей во всем мире и поможет погасить волну пандемии для индийского народа", - говорится в заявлении топ-менеджера AstraZeneca Мене Пангалоса.

Вакцина AstraZeneca - основная вакцина в Индии и основная вакцина программы COVAX.

Напомним, что для вакцинации граждан Украины было заказано 2 млн доз AstraZeneca/CoviShield (из которых получена только четверть). Еще около миллиона доз AstraZeneca корейского производства Украина получила в рамках программы COVAX.

Министерство здравоохранения пока не сообщало об обнаружении дельта-штамма коронавируса в Украине, но он уже стал доминирующим в соседней РоSSии.

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