Учёные впервые в истории подключили человеческий мозг к компьютеру по беспроводной сети

Учёные впервые в истории подключили человеческий мозг к компьютеру по беспроводной сети

Через несколько месяцев после того, как Илон Маск (Elon Musk) представил рабочий прототип чипа Neuralink, имплантированный в мозг свиньи, Специалисты из Университета Брауна в Род-Айленде (США) установили беспроводную связь между компьютером и человеческим мозгом.

В ходе исследования двое парализованных мужчин в возрасте 35 и 63 лет, которые ранее перенесли травмы спинного мозга, использовали систему BrainGate с беспроводным передатчиком, чтобы выбрать объект и ввести текст на обычном планшетном компьютере. Система, описанная в журнале IEEE Transactions on Biomedical Engineering, работает с использованием небольшого передатчика, вес которого слегка превышает 40 грамм и крепится он на голове. Блок с передатчиком подключается к электродной матрице, вживлённой в моторную кору головного мозга через порт, который применяется в аналогичных проводных системах.

Учёные впервые в истории подключили человеческий мозг к компьютеру по беспроводной сети

Учёные утверждают, что им удалось достичь той же точности и скорости передачи данных, что и при использовании проводного оборудования. Сообщается, что технология BrainGate способна автономно функционировать до 24 часов, что позволяет использовать интерфейс мозг-компьютер (BCI) даже во время сна. Это позволит учёным собрать больше данных для изучения.

Учёные отмечают, что единственное отличие беспроводного интерфейса от используемых ранее систем заключается в том, что человеку больше не нужно быть привязанным к стационарному оборудованию, что открывает новые возможности с точки зрения использования системы.

Учёные уверены, что благодаря новому интерфейсу они смогут наблюдать за мозговой активностью людей в течение длительного периода времени, что раньше было почти невозможно. В перспективе это поможет разработать алгоритмы декодирования, что позволит существенно расширить возможности для людей с параличом.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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