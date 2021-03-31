Какая каша увеличивает риски развития сахарного диабета

В результате последних исследований, стало известно, что употребление белого риса вредит организму и может привести к развитию такого заболевания, как сахарный диабет.

Медики назвали крупу, которая повышает риск развития диабета

В течение 10 лет научные сотрудники проводили эксперимент при участии около 130 тысяч человек. Выяснилось, что употребление белого риса увеличивает риски развития диабета. Это связано с тем, что из-за данного продукта происходит набор лишнего веса. Также при обработке крупа теряет почти все свои полезные свойства, включая витамин В. Белый рис имеет высокий гликемический индекс. из-за чего происходит скачек показателей сахара в крови.

В результате другого исследования, в котором участвовали более 45 тысяч человек, ученые пришли к выводу, что риск развития диабета на 11% выше у тех. кто регулярно употребляет белый рис. Выяснилось, что наибольшее количество случаев заболевания обнаружили у жителей Южной Азии, где рис является одни из основных продуктов питания. Также жители восточных стран имеют генетическую предрасположенность к развитию заболевания.

Ученые советуют снизить потребление белого риса или заменить его на коричневый нешлифованный рис.

Напомним, ученые разработали первую вакцину против сахарного диабета. Канадские ученые разработали лекарство против аутоиммунных заболеваний, которое оказалось эффективным в лечение диабета І типа. На развитие этого типа влияют вирусные инфекции, и возникает он, как правило, в раннем детстве.


Анастасия Березовская, Тудей

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