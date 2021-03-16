Клиника "Шарите" подтвердила "британский" коронавирус в Украине, но не нашла штаммов из ЮАР и Бразилии

Новую партию февральских образцов будут исследовать в Лондоне.

Клиника "Шарите" подтвердила "британский" коронавирус в Украине, но не нашла штаммов из ЮАР и Бразилии
Фото: minzdrav.gov.by

Вирусологическая лаборатория клиники "Шарите" подтвердила, что в Украине циркулирует "британский" штамм коронавируса, но пока не нашла штаммов из Южно-Африканской Республики или Бразилии.

Об этом говорится на сайте Центра общественного здоровья, который 15 марта получил результаты секвенирования последних 152 образцов из 200, отправленных на исследование в Германию.

Они показали, что на территориях Винницкой (четыре образца) и Закарпатской (два образца) областей естт мутировавшие штаммы, имеющие британское происхождение. Это штаммы генетической линии B.1.1.7, мутации N501Y V1 и del HV69 / 70. Кроме того, определены изменения (del HV69 / 70 в Spike-protein) в двух образцах из Львовской и Луганской областей.

Ранее полученные результаты секвенирования из клиники "Шарите" обнаружили в Украине циркуляцию 18 мутировавших штаммов - генетических линий В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2. Они происходят из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии.

Циркуляция мутировавших штаммов, имеющих южно-африканское (В1.351) или бразильское (В1.1.28.1) происхождения, пока не обнаружена.

9 марта Центр общественного здоровья отправил новую партию из 338 образцов, отобранных в течение февраля 2021 года, в лабораторию в Лондоне.

Напомним, что "британский" штамм коронавируса в Украине впервые официально подтвердили 4 марта по результатам исследования Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского.

"Британский" штамм коронавируса более заразен и более опасен, чем оригинальный штамм из Китая. В ВОЗ не исключают, что он может стать основным в Европе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Novavax оценила эффективность своей вакцины в 96,4% для оригинального штамма и 86,3% для "британского"Novavax оценила эффективность своей вакцины в 96,4% для оригинального штамма и 86,3% для "британского"
ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины Johnson & JohnsonВОЗ одобрила экстренное применение вакцины Johnson & Johnson
ЕС одобрил четвертую вакцину от коронавирусаЕС одобрил четвертую вакцину от коронавируса
В Британии нашли очень редкий метеорит, который может содержать "элементы для жизни"В Британии нашли очень редкий метеорит, который может содержать "элементы для жизни"
Видео: специалисты SpaceX вручную размещают плитки термозащиты на прототип StarshipВидео: специалисты SpaceX вручную размещают плитки термозащиты на прототип Starship
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС одобрил четвертую вакцину от коронавирусаЕС одобрил четвертую вакцину от коронавируса
В Украине официально подтвердили "британский" штамм коронавирусаВ Украине официально подтвердили "британский" штамм коронавируса
С начала года в Украине осуществили 19 трансплантаций органовС начала года в Украине осуществили 19 трансплантаций органов
В Украине зарегистрировали вторую вакцину. Это Pfizer (видео)В Украине зарегистрировали вторую вакцину. Это Pfizer (видео)
В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавирусаВ ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса
Новые штаммы COVID-19 в Украине пока не обнаружены, - ВОЗНовые штаммы COVID-19 в Украине пока не обнаружены, - ВОЗ
В Moderna подтвердили эффективность вакцины против новых штаммов коронавирусаВ Moderna подтвердили эффективность вакцины против новых штаммов коронавируса
Мощности ВИЭ в Украине за год выросли на 22%, до 8,5 ГВтМощности ВИЭ в Украине за год выросли на 22%, до 8,5 ГВт
В Германии обнаружили новый вид коронавируса, отличный от другихВ Германии обнаружили новый вид коронавируса, отличный от других
В ВОЗ оценили шансы человечества создать коллективный иммунитет от коронавируса в 2021 годуВ ВОЗ оценили шансы человечества создать коллективный иммунитет от коронавируса в 2021 году
Последние новости
Подгружаем последние новости