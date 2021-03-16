Клиника "Шарите" подтвердила "британский" коронавирус в Украине, но не нашла штаммов из ЮАР и Бразилии

Вирусологическая лаборатория клиники "Шарите" подтвердила, что в Украине циркулирует "британский" штамм коронавируса, но пока не нашла штаммов из Южно-Африканской Республики или Бразилии .

Об этом говорится на сайте Центра общественного здоровья, который 15 марта получил результаты секвенирования последних 152 образцов из 200, отправленных на исследование в Германию.

Они показали, что на территориях Винницкой (четыре образца) и Закарпатской (два образца) областей естт мутировавшие штаммы, имеющие британское происхождение. Это штаммы генетической линии B.1.1.7, мутации N501Y V1 и del HV69 / 70. Кроме того, определены изменения (del HV69 / 70 в Spike-protein) в двух образцах из Львовской и Луганской областей.

Ранее полученные результаты секвенирования из клиники "Шарите" обнаружили в Украине циркуляцию 18 мутировавших штаммов - генетических линий В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2. Они происходят из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии.

Циркуляция мутировавших штаммов, имеющих южно-африканское (В1.351) или бразильское (В1.1.28.1) происхождения, пока не обнаружена.

9 марта Центр общественного здоровья отправил новую партию из 338 образцов, отобранных в течение февраля 2021 года, в лабораторию в Лондоне.

Напомним, что "британский" штамм коронавируса в Украине впервые официально подтвердили 4 марта по результатам исследования Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского.

"Британский" штамм коронавируса более заразен и более опасен, чем оригинальный штамм из Китая. В ВОЗ не исключают, что он может стать основным в Европе.