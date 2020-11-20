ФБР наняли роботов для работы с документацией

Кажется, для того чтобы стать специальным агентом ФБР, роботам, как и людям, придется начинать с самых низов…

Чтобы ускорить процесс поиска данных и помочь сотрудникам отдела, ФБР привлекло к работе робототехническую компанию AutoStore. Роботы фирмы смогут перемещаться по складу и находить определенные файлы. Как отмечает AutoStore, новые сотрудники сделают ФБР похожим на склад Amazon! Планируется, что система будет запущена к 2022 году.

«Для меня большая честь и привилегия знать, что наша инновационная технология автоматизации складов служит государственным учреждениям США », — сказал Карл Йохан Лиер, генеральный директор AutoStore. «Благодаря гибкости, эффективности и точности наших роботов, ФБР сможет выполнять свою миссию с большей эффективностью и сохранять свое лидерство в управлении жизненно важной информацией».

Как сообщает ZDNet, роботы будут скользить по подвесной дорожке, останавливаться в нужном месте и извлекать все необходимые файлы или записи, которые были сделаны в 250 полевых отделениях ФБР по всему миру.

Очевидно, что для ФБР важна безопасность и конфиденциальность, поэтому сейчас совместно с AutoStore бюро разрабатывает систему, которая позволит роботам идентифицировать и захватывать отдельные файлы, не считывая их содержимое.



