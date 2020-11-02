Куда успели долететь космические послания человечества

Галактика на изображении ниже — это реконструкция Млечного Пути, если бы он составлял 110 000 световых лет в диаметре (недавние же исследования указывают на то, что наша Галактика еще больше). Крохотной же голубой точкой показана область, пределов которой достигли радиосигналы, посланные людьми: в диаметре данный участок составляет «всего» 200 световых лет (в принципе это немало, однако на фоне масштабов Млечного Пути данная область, конечно, кажется совсем небольшой).

Куда успели долететь космические послания человечества

Adam Grossman / Nick Risinger / Planetary Society

Одно из первых намеренных космических радиопосланий было отправлено в 1974 году: оно вошло в историю под названием «послание Аресибо». Радиосигнал был послан в направлении шарового звездного скопления M13, располагающегося от нас в 25 тысячах световых лет, с помощью обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико. Впрочем, еще раньше, в ноябре 1962 года, было отправлено радиопослание «Послание «Мир, Ленин, СССР»» — из ЕЦДКС (Евпаторийского центра дальней космической связи) — в направлении Венеры. В принципе же радиосигналы поступают в космос с Земли на протяжении более 100 лет (со времен изобретения радио).

Большинство сигналов, вероятно, искажаются ионосферой. Те же, что избежали этой участи и на данный момент находятся примерно в 100 световых годах от Земли, настолько слабы, что их невозможно детектировать.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Илон Маск собирается игнорировать земные законы на МарсеИлон Маск собирается игнорировать земные законы на Марсе
Человекоподобного робота научили смотреть в глазаЧеловекоподобного робота научили смотреть в глаза
Корейские ученые проведут опыты на ЧАЭСКорейские ученые проведут опыты на ЧАЭС
Зонд NASA OSIRIS-REx смог спасти образцы БеннуЗонд NASA OSIRIS-REx смог спасти образцы Бенну
Корабль OSIRIS-REx «упакует» образцы астероидаКорабль OSIRIS-REx «упакует» образцы астероида
Блок рекламы


Похожие новости
Приостановленные европейские космические миссии возобновили работуПриостановленные европейские космические миссии возобновили работу
Откуда на южном полюсе Марса странный слоистый ледОткуда на южном полюсе Марса странный слоистый лед
Фото дня: завораживающие космические объекты из каталога КолдуэллаФото дня: завораживающие космические объекты из каталога Колдуэлла
Откуда в океане мертвые зоны и чем они опасны для нас с вамиОткуда в океане мертвые зоны и чем они опасны для нас с вами
Роботы научились строить космические кораблиРоботы научились строить космические корабли
Нобелевскую премию по физике присудили за космические исследования
Последние пять лет были самыми жаркими в истории человечества, - доклад ООНПоследние пять лет были самыми жаркими в истории человечества, - доклад ООН
Загадочные космические пустоты: как быстро расширяется ВселеннаяЗагадочные космические пустоты: как быстро расширяется Вселенная
Саблезубые кошки оказались куда более жестокими, чем думали ученыеСаблезубые кошки оказались куда более жестокими, чем думали ученые
В последней книге Хокинг указал наиболее вероятную причину гибели человечестваВ последней книге Хокинг указал наиболее вероятную причину гибели человечества
Последние новости
Подгружаем последние новости