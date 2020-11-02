Куда успели долететь космические послания человечества

Галактика на изображении ниже — это реконструкция Млечного Пути, если бы он составлял 110 000 световых лет в диаметре (недавние же исследования указывают на то, что наша Галактика еще больше). Крохотной же голубой точкой показана область, пределов которой достигли радиосигналы, посланные людьми: в диаметре данный участок составляет «всего» 200 световых лет (в принципе это немало, однако на фоне масштабов Млечного Пути данная область, конечно, кажется совсем небольшой).

Adam Grossman / Nick Risinger / Planetary Society

Одно из первых намеренных космических радиопосланий было отправлено в 1974 году: оно вошло в историю под названием «послание Аресибо». Радиосигнал был послан в направлении шарового звездного скопления M13, располагающегося от нас в 25 тысячах световых лет, с помощью обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико. Впрочем, еще раньше, в ноябре 1962 года, было отправлено радиопослание «Послание «Мир, Ленин, СССР »» — из ЕЦДКС (Евпаторийского центра дальней космической связи) — в направлении Венеры. В принципе же радиосигналы поступают в космос с Земли на протяжении более 100 лет (со времен изобретения радио).

Большинство сигналов, вероятно, искажаются ионосферой. Те же, что избежали этой участи и на данный момент находятся примерно в 100 световых годах от Земли, настолько слабы, что их невозможно детектировать.



