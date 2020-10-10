Генетически модифицированная пшеница будет расти легально

В Аргентине впервые в мире разрешили производство генетически модифицированной пшеницы, устойчивой к засухе. Но это еще не значит, что она будет активно выращиваться.

Генетически модифицированная пшеница содержит в себе ген HB4, полученный из подсолнечника. Он делает злаки более устойчивыми к засухе и позволяет получить на 20% больше урожая даже в сложных условиях климата. Ранее такой модификации подверглась соя, и в некоторых странах этот сорт одобрен. ГМ-пшеница же появилась только сейчас из за сложного генома. Он состоит из 6 комплектов хромосом, и необходимо, чтобы нужный ген занял правильное место в каждом из них.

Аргентина — крупнейший поставщик пшеницы в Латинской Америки, и большая часть урожая идет на экспорт в Бразилию и другие соседние страны. Поэтому нужно, чтобы страны-импортеры одобрили новый сорт, иначе он окажется в рамках только одной страны и вряд ли станет активно выращиваться.

С другой стороны, запуску производства мешают противники ГМО. Заметим, что генетически модифицированные соя и кукуруза давно выращиваются, но используются в качестве корма для животных. Поскольку пшеница — самая продаваемая культура в мире, и чаще всего ее потребляют люди, разрешить ГМ-версию необходимо сразу в нескольких странах.



