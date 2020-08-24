Подчинение приказам изменяет активность мозга

Когда человек видит страдание другого человека или животного — физическое или эмоциональное — у него возникает эмпатическая реакция, которая, как считают ученые, сдерживает нас от причинения вреда.

«Мы можем измерить эмпатию в мозге, — объясняет одна из авторов исследования доктор Валерия Гаццола. — Поскольку мы видим, что регионы, которые обычно задействованы в ощущении нашей собственной боли, включая островковую долю и переднюю поясную кору, активизируются, когда мы наблюдаем боль другого. И чем сильнее эта активность, тем больше эмпатии мы испытываем, и тем больше мы делаем, чтобы не допустить вреда другому».

Основной задачей, которую нидерландские нейробиологи ставили перед собой во время исследования, было сравнений этой эмпатической активности во время действий, вызванных подчинением приказу, и действий, ставших результатом свободного выбора. Для этого они провели эксперимент, разделив участвовавших в нем добровольцев на две группы, условно обозначенные как «агенты» и «жертвы».

«Агенты» были помещены в аппарат МРТ, фиксировавший их мозговую активность, и должны были выполнить там простое задание — нажимать на две кнопки. Нажатие на одну из них причиняло «жертве» небольшую, но достаточно ощутимую боль, а «агенту» приносило вознаграждение в 5 евроцентов. Вторая кнопка не производила никакого действия и не приносила денег. В течение 60 раундов «агенты» должны были либо самостоятельно выбирать, на какую кнопку нажать, либо подчиняться указаниям со стороны организаторов эксперимента.

В результате выяснилось, что по приказу «болевая» кнопка нажималась чаще, и при этом активность мозга «агентов» связанная с эмпатией была снижена по сравнению с ситуацией свободного выбора. Кроме того, во время действия по приказу сниженная активность обнаружилась также и в регионах мозга, связанных с чувством вины.

Авторы исследования уверены, что полученные ими результаты способны по крайне мере отчасти объяснить, почему люди по приказу совершают крайне аморальные действия в отношении других. Но на этом нидерландские ученые останавливаться не намерены и хотят теперь выяснить, почему столь немногие отказываться подчиняться нарушающим моральные нормы приказам.



