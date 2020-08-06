Хакеры будущего смогут воровать ваши воспоминания, навыки и мысли

Хакеры будущего смогут воровать ваши воспоминания, навыки и мысли

Как говорят эксперты, получив доступ к интерфейсам «мозг-компьютер» (BCIs), киберприступники смогут «стирать» ваши навыки, читать ваши мысли и воспоминания. Поэтому крайне важно, чтобы разработчики могли создать системы, которые будут гарантировать, что ни один посторонний человек не сможет изменить их функциональность. Возможно, изначально создатели должны прибегнуть к использованию аналогичных протоколов безопасности, как в смартфонах.

Сейчас исследователи говорят, что несмотря на то, что компания Илона Маска работает над действительно интересными технологиями, которые позволят человеческому мозгу взаимодействовать с компьютерами, это может привести к очень негативным последствиям. Такой вид «чипирования» может открыть «окно» для хакеров, для вторжения в мысли или воспоминания политических чиновников, военнослужащих и других воров или преступников.

Доктор Саситаран Баласубраманиам (Sasitharan Balasubramaniam) из Уотерфордского технологического института, подчеркнул, что помимо информационного ущерба такие «взломы» могут нанести и физический, ведь когда мы говорим о мозге — существует слишком много нюансов.

В новом докладе исследователи предположили целый рад атак, которые могли бы быть осуществлены. Хакеры могли бы перехватывать данные, идущие от BCIs к мозгу, что позволило бы им собирать также и конфиденциальные данные, такие как логины для электронной почты и других систем.

Исследователи верят, что у технологии большое будущее, но призывают создателей BCIs использовать многоуровневый подход к безопасности при разработке своих систем, включая антивирусное программное обеспечение и шифрование.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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