Обнаружены истоки эволюции человеческой руки

Обнаружены истоки эволюции человеческой руки

Ученые провели похожее на КТ высокоэнергетическое сканирование этого ископаемого, жившего около 360 миллионов лет назад, и смогли увидеть скелет грудного плавника, в котором были обнаружены наличие плечевой кости, лучевой и локтевой кости, а также запястных рядов и хорошо организованных фаланг.

По словам Джона Лонга, одного из ученых, который занимался исследованием, впервые в плавнике такой древней рыбы было обнаружено то, что, несомненно, является пальцами — сочлененные в плавнике ископаемого кости похожи на кости пальцев большинства приматов. Данное открытие, как говорит ученый, показывает, что эволюция руки началась намного раньше, нежели считалось раннее.

Вообще эволюция рыб в четвероногих, то есть в четвероногих позвоночных, из которых также происходят люди, была одним из наиболее значительных событий в истории жизни на Земле. А эволюция рук и ног сыграла в этом процессе одну из главных ролей. Время, в которое происходила эта эволюция, приходится на период между средним и верхним девоном, то есть от 393 до 359 миллионов лет назад.

До нынешней находки разобраться в этом виде эволюции палеонтологам помогал другой вид ископаемого — Tiktaalik roseae, найденный ранее в Арктической Канаде. Несмотря на то, что находка была неполной, ученые cмогли понять анатомические изменения, связанные с дыханием вне воды, а также cj слухом и питанием. Этот новый образец Elpistostege был обнаружен еще в 2010 году, но только сегодня, после долгих исследований, привел к важному открытию.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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