Британские исследователи надеются завершить разработку вакцины от коронавируса в сентябре

Наверное, самое жуткое в пандемии нового коронавируса заключается в том, что от этой болезни нет никакого лекарства. Не добавляют оптимизма и прогнозы специалистов, предполагающих, что вакцина может появиться не ранее чем через год или полтора.

Michael Sohn/AP

В свою очередь команда ведущих учёных Великобритании, занимающаяся разработкой вакцины от COVID-19, полагает, что до её выхода осталось около полугода.

«Я думаю, что есть большая вероятность того, что это сработает, основываясь на том, что мы уже сделали с этим типом вакцины, — сообщила газете The Times Сара Гилберт, профессор вирусологии Оксфордского университета. — Это не просто предчувствие, и с каждой неделей у нас появляется всё больше данных. По моему личному мнению, вероятность этого — 80 %».

Гилберт предупредила, что с появлением вакцины потребуется нарастить производственные мощности в Великобритании для того, чтобы обеспечить необходимые объёмы поставок.

Учёные всего мира работают над созданием средства для лечения пандемии, которая уже привела к гибели более 103 тыс. человек и заражению более 1,7 млн.



