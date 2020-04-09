В Центре ядерной безопасности опубликовали ориентировочную карту распространения облака от горящих чернобыльских лесов (фото)
Специалисты Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности провели ряд прогнозов распространения потенциально загрязненного облака из зоны возгорания в Чернобыльской зоне. По их оценкам, 8 апреля облако двигалось в сторону Киева, однако уровень радиации в ней был в 800 раз ниже допустимого.
Об этом
“По прогнозным расчетам потенциальной концентрации Cs-137 в приземном слое атмосферного воздуха северо-западной части Киева максимальные значения могут достичь 1,0-2,0 мБк / м3 в период с 13:00 до 15:00 08.04.2020. При этом Нормами радиационной безопасности Украины НРБУ-97 допустимая концентрация Cs-137 (PC inhal В) установлена ??на уровне 800 мБк / м3”, – говорится в сообщении.
Как стало известно
Как
Напомним, что в зоне отчуждения и обязательного отселения вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества Киевской области возник пожар травяного настила и кустарников. По состоянию на 7:00 8 апреля наблюдалось горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. По данным
Фото: Центр по ядерной и радиационной безопасности, Facebook