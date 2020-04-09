В Центре ядерной безопасности опубликовали ориентировочную карту распространения облака от горящих чернобыльских лесов (фото)

Специалисты Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности провели ряд прогнозов распространения потенциально загрязненного облака из зоны возгорания в Чернобыльской зоне. По их оценкам, 8 апреля облако двигалось в сторону Киева, однако уровень радиации в ней был в 800 раз ниже допустимого.

Об этом KV стало известно из сообщения на сайте Центра по ядерной и радиационной безопасности.

“По прогнозным расчетам потенциальной концентрации Cs-137 в приземном слое атмосферного воздуха северо-западной части Киева максимальные значения могут достичь 1,0-2,0 мБк / м3 в период с 13:00 до 15:00 08.04.2020. При этом Нормами радиационной безопасности Украины НРБУ-97 допустимая концентрация Cs-137 (PC inhal В) установлена ??на уровне 800 мБк / м3”, – говорится в сообщении.

Как стало известно KV из сообщения на Facebook-странице журналиста Богдана Аминова, в радиусе 10-15 км из-за пожара черный густой дым закрывал солнце, в радиусе 30-50 км – туман. “Чувствуется резкий запах дыма абсолютно везде”, – написал он. По данным журналиста, превышения нормы радиации вне зоны отчуждения нем 8 апреля не было, однако в самом очаге пожара было зафиксировано превышение в 17 раз.

Как сообщал 6 апреля на странице в Facebook глава Госэкоинспекции Егор Фирсов, по состоянию на 17:00 5 апреля пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не повлиял на радиационную ситуацию в Киеве и пригороде. “Поэтому можете не боясь открывать окна и проветривать помещения во время карантина”, – писал Фирсов.

Напомним, что в зоне отчуждения и обязательного отселения вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества Киевской области возник пожар травяного настила и кустарников. По состоянию на 7:00 8 апреля наблюдалось горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. По данным KV , другой масштабный пожар с. Раговка (Полесский район Киевщины) начался 3 апреля и распространился на площадь как минимум 200 га. 6 апреля правоохранители отчитались о поимке вероятного виновника пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Фото: Центр по ядерной и радиационной безопасности, Facebook