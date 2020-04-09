Точность измерения Вселенной попала под сомнение

Точность измерения Вселенной попала под сомнение

«Можно предположить, что планета не окажет большого влияния на звезду, — говорит астрофизик Лиция Верде. — Но, оказывается, это не так». Открытие поможет объяснить, почему оценки скорости расширения Вселенной не согласуются друг с другом.

Когда звезды той же массы, что и наше Солнце, расходуют большую часть водорода в ядрах, их внешние слои расширяются, а сами они превращаются в красных гигантов. Считалось, что при определенной плотности ядра все красные гиганты имеют одинаковую яркость.

Данное заключение помогло астрономам оценивать космические расстояния. Трудно понять, как далеко находится звезда, не зная ее яркости. Она может казаться тусклой не только из-за удаленности. Поскольку красные гиганты всегда достигают определенной яркости, их можно использовать как маркеры расстояний во всей вселенной.

Лиция Верде и астрофизик Рауль Хименес из Университета Барселоны в сотрудничестве с астрофизиком Уффе Грэ Йоргенсеном из Университета Копенгагена, задались вопросом, может ли поглощение планет красными гигантами влиять на свет звезды. Если это так, то красные гиганты не могут выполнять роль маркеров.

Если поглощаемая планета дает ядру звезды топливо, то свет становится ярче, а звезда кажется ближе. Либо планета может приводить к тому, что с поверхности звезды ускользает меньше фотонов, из-за чего звезда становится тусклее и кажется более далекой.

Компьютерное моделирование, необходимое для проверки гипотезы, займет достаточно много времени, Но грубые вычисления показали, что дополнительная масса, получаемая красным гигантом при поглощении планеты, может повлиять на внешние слои звезды, вследствие чего яркость звезды падает примерно на 5%.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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