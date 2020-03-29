Работу детекторов LIGO и Virgo приостановили из-за коронавируса

Работу детекторов LIGO и Virgo приостановили из-за коронавируса

Детекторы LIGO и Virgo предназначены для поиска гравитационных волн космического происхождения. Обсерватории детектировали уже немало гравитационных волн: так, за третий — наиболее продуктивный — сеанс наблюдений, который стартовал 1 апреля прошлого года, они зарегистрировали 56 волн.

Ввиду пандемии коронавируса специалисты приняли решение приостановить работу обсерваторий: третий сеанс был завершен 27 марта. Как долго продлится пауза, пока неизвестно; пока что ученые будут заниматься анализом уже полученного детекторами большого массива данных.

Как указывается, сейчас неясно, как пандемия коронавируса повлияет на запланированное обновление LIGO A+; лишь отмечается, что специалисты рассчитывают вернуться к работе над ним, как только это станет возможным.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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