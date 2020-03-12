10 самых странных живых ископаемых

Представляем десяток самых странных живых ископаемых, существующих в то же время, что и мы с вами. Они не обязательно самые древние, но вполне способны озадачить другими своими свойствами. Если одни вполне симпатичные, другие словно выбрались из глубин ада.

Лиловая лягушка в своё время — 130 миллионов лет назад — научилась одной из беспроигрышных тактик выживания. Звучит она примерно так: «Ешь термитов. При любой опасности зарывайся в грязь». Из-под земли это живое ископаемое выбирается только ради спаривания, на пару недель в году, в крошечном районе южной Индии. Как результат, её обнаружили только в 2003 году.

Адский вампир . Сложно представить себе более брутальное название. На деле же это 15-сантиметровый глубоководный моллюск, родственный одновременно кальмарам и осьминогам, питающийся мелким органическим мусором и ослепляющий хищников вспышками света. Существо, безусловно, уникальное, но абсолютно безобидное, не считая имени.Наутилус слабо изменился за прошедшие 500 миллионов лет, прошедшие с палеозоя. Как и в древности, он обитает в тёплых водах западного Тихого океана, всплывая ночью ближе к поверхности для охоты и погружаясь в глубину днём. Для этого он использует собственную раковину, попеременно наполняя и опустошая камеры в ней биогазом.Капибара — самый большой грызун на Земле со впечатляющей родословной в 9 миллионов лет. Несмотря на древность, это чрезвычайно распространённое в Южной Америке животное, населяющее берега водоёмов по всей территории континента. Благодаря дружелюбному нраву, капибары являются популярными домашними питомцами, хоть ухаживать за ними довольно сложно.Окапи, увы, вымирают, и с этим сложно что-то поделать — они живут на небезопасной территории Демократической республики Конго и очень плохо размножаются в неволе. Эти живые ископаемые — вторые представители семейства жирафовых, не считая самих жирафов. Их численность составляет не более 10 тысяч особей.Аллеганский скрытожаберник — столь заковыристое название носит одна из крупнейших саламандр мира, ведущая свою родословную на 170 миллионов лет назад. Они вырастают до 75 сантиметров, охотятся по ночам из засады и могут жить только в очень специфических условиях — чистых и быстротекущих реках и ручьях.Рак-богомол — крупное ракообразное, вырастающее от 10 до 34 см. Они знамениты своей способностью наносить передними конечностями удары невероятной скорости и силы, иногда пробивая даже стёкла аквариумов. Их глаза — самые совершенные во всём животном мире, различающие весь видимый спектр цвета.Тихоходки не менялись сотни миллионов лет — и вряд ли изменятся ещё столько же времени. Они переносят даже самые ужасные воздействия окружающей среды, включая экстремально низкую и высокую температуру, а также мощную радиацию. Иногда очень выгодно быть беспозвоночным в десятую долю миллиметра, которое питается любой органикой.Ехидна вместе со своим ближайшим родственником утконосом относится к одному из древнейших отрядов млекопитающих — однопроходных или яйцекладущих. История ехидновых уходит в прошлое аж на 150 миллионов лет. Как они выжили? Ну, рецепт «есть термитов и зарываться в землю» никто не отменял…Акула-гоблин, она же акула-домовой — глубоководное создание с поистине чудовищной внешностью. Её челюсти, напоминающие искажённый человеческий рот, при атаке выдвигаются вперёд, добавляя акуле схожести с фантастическими Чужими. Это один из самых древних и малоизученных видов акул.



