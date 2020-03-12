10 самых странных живых ископаемых

10 самых странных живых ископаемых

Представляем десяток самых странных живых ископаемых, существующих в то же время, что и мы с вами. Они не обязательно самые древние, но вполне способны озадачить другими своими свойствами. Если одни вполне симпатичные, другие словно выбрались из глубин ада.

10 самых странных живых ископаемых

Лиловая лягушка в своё время — 130 миллионов лет назад — научилась одной из беспроигрышных тактик выживания. Звучит она примерно так: «Ешь термитов. При любой опасности зарывайся в грязь». Из-под земли это живое ископаемое выбирается только ради спаривания, на пару недель в году, в крошечном районе южной Индии. Как результат, её обнаружили только в 2003 году.

10 самых странных живых ископаемых
Адский вампир. Сложно представить себе более брутальное название. На деле же это 15-сантиметровый глубоководный моллюск, родственный одновременно кальмарам и осьминогам, питающийся мелким органическим мусором и ослепляющий хищников вспышками света. Существо, безусловно, уникальное, но абсолютно безобидное, не считая имени.
10 самых странных живых ископаемых
Наутилус слабо изменился за прошедшие 500 миллионов лет, прошедшие с палеозоя. Как и в древности, он обитает в тёплых водах западного Тихого океана, всплывая ночью ближе к поверхности для охоты и погружаясь в глубину днём. Для этого он использует собственную раковину, попеременно наполняя и опустошая камеры в ней биогазом.
10 самых странных живых ископаемых
Капибара — самый большой грызун на Земле со впечатляющей родословной в 9 миллионов лет. Несмотря на древность, это чрезвычайно распространённое в Южной Америке животное, населяющее берега водоёмов по всей территории континента. Благодаря дружелюбному нраву, капибары являются популярными домашними питомцами, хоть ухаживать за ними довольно сложно.
10 самых странных живых ископаемых
Окапи, увы, вымирают, и с этим сложно что-то поделать — они живут на небезопасной территории Демократической республики Конго и очень плохо размножаются в неволе. Эти живые ископаемые — вторые представители семейства жирафовых, не считая самих жирафов. Их численность составляет не более 10 тысяч особей.
10 самых странных живых ископаемых
Аллеганский скрытожаберник — столь заковыристое название носит одна из крупнейших саламандр мира, ведущая свою родословную на 170 миллионов лет назад. Они вырастают до 75 сантиметров, охотятся по ночам из засады и могут жить только в очень специфических условиях — чистых и быстротекущих реках и ручьях.
10 самых странных живых ископаемых
Рак-богомол — крупное ракообразное, вырастающее от 10 до 34 см. Они знамениты своей способностью наносить передними конечностями удары невероятной скорости и силы, иногда пробивая даже стёкла аквариумов. Их глаза — самые совершенные во всём животном мире, различающие весь видимый спектр цвета.
10 самых странных живых ископаемых
Тихоходки не менялись сотни миллионов лет — и вряд ли изменятся ещё столько же времени. Они переносят даже самые ужасные воздействия окружающей среды, включая экстремально низкую и высокую температуру, а также мощную радиацию. Иногда очень выгодно быть беспозвоночным в десятую долю миллиметра, которое питается любой органикой.
10 самых странных живых ископаемых
Ехидна вместе со своим ближайшим родственником утконосом относится к одному из древнейших отрядов млекопитающих — однопроходных или яйцекладущих. История ехидновых уходит в прошлое аж на 150 миллионов лет. Как они выжили? Ну, рецепт «есть термитов и зарываться в землю» никто не отменял…
10 самых странных живых ископаемых
Акула-гоблин, она же акула-домовой — глубоководное создание с поистине чудовищной внешностью. Её челюсти, напоминающие искажённый человеческий рот, при атаке выдвигаются вперёд, добавляя акуле схожести с фантастическими Чужими. Это один из самых древних и малоизученных видов акул.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ESA показало удивительный снимок марсианского кратераESA показало удивительный снимок марсианского кратера
В квантовом алгоритме Google нашли ограниченияВ квантовом алгоритме Google нашли ограничения
Ученые определили окно для посещения Урана и НептунаУченые определили окно для посещения Урана и Нептуна
Телескоп CHEOPS получил снимок своей первой звездыТелескоп CHEOPS получил снимок своей первой звезды
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧВторой в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Блок рекламы


Похожие новости
Робота-микрохирурга испытали на живых людяхРобота-микрохирурга испытали на живых людях
Предложен способ шифрования при помощи живых клетокПредложен способ шифрования при помощи живых клеток
Геномное редактирование на живых людях начало показывать результатыГеномное редактирование на живых людях начало показывать результаты
8 самых впечатляющих снимков Юпитера8 самых впечатляющих снимков Юпитера
Свет первых звезд помог раскрыть тайны самых больших "звездных яслей"Свет первых звезд помог раскрыть тайны самых больших "звездных яслей"
На одной из самых близких к Земле экзопланет может существовать жизньНа одной из самых близких к Земле экзопланет может существовать жизнь
Пять самых горячих мест во ВселеннойПять самых горячих мест во Вселенной
Обнаружена одна из самых массивных нейтронных звездОбнаружена одна из самых массивных нейтронных звезд
10 самых впечатляющих подводных находок10 самых впечатляющих подводных находок
10 самых долгоживущих организмов Земли10 самых долгоживущих организмов Земли
Последние новости
Подгружаем последние новости