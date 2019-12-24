В Украине снимут фильм о космонавте Каденюке

Документальную ленту планируют выпустить в прокат в 2021 году.

В Украине снимут фильм о космонавте Каденюке
Фото: blogr.dp.ua

В Украине начинается производство документального фильма "Миссия - Космос" о первом космонавте независимой Украины Леониде Каденюке.

Пресс-служба Госагентства по вопросам кино сообщает, что сценарий документальной ленты победил в конкурсном отборе.

"Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с ООО "Совместная Победа Продакшн" договор о предоставлении государственной поддержки на производство (создание) фильма "Миссия -Космос" размером в 3 млн 363 тыс. 676 грн. (80% общей стоимости производства фильма)", - говорится в сообщении.

Режиссером фильма станет Сергей Шахворостов, автором сценария и продюсером - Валерия Иваненко.

"Документальный фильм "Миссия - Космос" - это рассказ не только о воплощении мечты Леонида Каденюка, которая зародилась у него еще в его раннем детстве, это рассказ и об учебе и работе, которые привели его от порога скромного дома в небольшом украинском селе к ступеням космического корабля", - отмечают в Госкино.

Фильм планируют выпустить в прокат в 2021 году.

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей. В 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87.

Каденюк скончался в конце января 2018 на 68-м году жизни.

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