Гарвардский генетик создаст программу для знакомств по ДНК

Гарвардский генетик создаст программу для знакомств по ДНК

Аналогичный анализ будет проведен в отношении потенциальных «вторых половин». При выявлении в их ДНК аналогичных мутаций программа проинформирует пользователя о том, что соискатель не подходит для деторождения. Об этих планах Черч заявил в эфире телеканала CBS, а сокращенную версию новости можно прочитать в сообщении MIT Technology Review.

В данный момент не конца ясно, как будет выглядеть взаимодействие человека и программы. Очевидно, новинка будет доступна тем, кто сдал свой биоматериал для секвенирования ДНК, как это будет происходить пока неизвестно.

Черч известен своими довольно радикальными идеями в области генетики. Обобщенно говоря, он не видит большой проблемы в редактировании человеческого генома для получения более здоровых или пригодных для каких-то миссий людей. Это уже сделало его мишенью для критики со стороны консервативно настроенных современников, считающих вмешательство ученых в человеческую наследственность преждевременным, а то и вовсе недопустимым. Правда, до человеческой ДНК он пока не добрался, главные вехи его пути на сегодняшний день — редактирование геномов кишечной палочки и свиньи.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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