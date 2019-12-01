Израильский чип Vayyar Imaging позволит «видеть сквозь стены»

Израильский чип Vayyar Imaging позволит «видеть сквозь стены»

Молодая израильская компания Vayyar Imaging провела четвёртый раунд по сбору инвестиций и собрала ещё $109 млн к предыдущим суммам, что вместе составило $188 млн. Эти деньги Vayyar использует для создания новых продуктов и для расширения бизнеса в другие страны, кроме Израиля и США, где она уже представлена.

У компании Vayyar интересная продукция ? компактные чипы с радиочастотными датчиками, которые позволяют заглянуть за закрытые двери и прочные стены. Но поскольку сканирование происходит не в оптическом диапазоне, а в радиочастотном (до 20 ГГц), компания обещает приватность частной жизни на фоне резко растущей безопасности.

Безопасность ставится разработчиками Vayyar Imaging во главу угла. Развитие технологии радиочастотного сканирования Vayyar началась с безопасных сканеров новообразований в тканях человека. Затем они создали датчики для распознавания положения (поз и размещения) пассажиров в салонах автомобилей.

Одну из таких систем Vayyar компания Valeo использовала для размещения в салоне радарной установки определения жизненных показателей младенцев и маленьких детей. Детей часто оставляют в закрытых машинах и система Vayyar способна распознать изменения в ритме дыхания детей и подать сигнал тревоги, если что-то пойдёт не так. Эта система работала на чипе Vayyar с 24 приёмопередатчиками.

В этом году компания разработала чип с 72 приёмопередатчиками (72 канала для приёма и 72 канала для передачи). Это уже основа для беспилотных автомобилей и систем умного дома.

Чипы Vayyar позволяют мгновенно сканировать окружающее пространство и определять положение объектов даже за закрытыми объектами (стенами) вплоть до определения позы человека, его жизненных показателей (пульс, дыхание), веса и направления движения. Те же методы можно использовать для сканирования и выстраивания дорожной ситуации вокруг движущегося автомобиля, что поможет автономному вождению и даже водителю-человеку. В домашней обстановке система Vayyar позволит следить за состоянием пожилых людей, для которых падение становится частым случаем и поводом поднять тревогу.

Израильский чип Vayyar Imaging позволит «видеть сквозь стены»

Vayyar Imaging

По признанию руководства Vayyar, с компанией работают несколько мировых брендов премиального уровня, среди которых названы SoftBank, Valeo Faurecia и Brose. Вместе с ними и другими производителями Vayyar обещает выпустить в 2020 году интересные продукты и решения.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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