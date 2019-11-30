Учёные предлагают использовать подводные телекоммуникационные кабели для мониторинга землетрясений

Учёные предлагают использовать подводные телекоммуникационные кабели для мониторинга землетрясений

Американские исследователи из Университета Райса и Калифорнийского университета в Беркли предложили использовать старые телекоммуникационные кабели, проложенные под водой, для формирования глобальной системы мониторинга сейсмической активности. Для достижения поставленной цели они решили использовать волоконно-оптические кабели в качестве датчиков сейсмической активности. Идея заключается в том, что колебания земной коры оказывают определённое воздействие на кабели, проложенные в зоне активности, вызывая изменения в уровне рассеивания светового пучка в волноводах. Соответствующее мониторинговое оборудование способно фиксировать подобные изменения, определяя их как сейсмическую активность.

Дело в том, что отслеживание сейсмической активности в глобальных масштабах является сложным процессом, поскольку для этого требуется большое количество датчиков и другого оборудования. До сих пор океаны и моря, занимающие большую часть нашей планеты, никогда не оснащались достаточным количеством оборудования для мониторинга сейсмической активности. В первую очередь это связано с тем, что сейсмографы являются точными приборами, установка и обслуживание которых на большой глубине весьма затруднительна.

Для решения данной проблемы американские исследователи решили преобразовать устаревшие подводные телекоммуникационные кабели в сеть сейсмографов, что сможет обеспечить беспрецедентно масштабное представление о всех тектонических движениях на нашей планете. Суть идеи заключается в том, чтобы передавать по подводным волоконно-оптическим кабелям световые импульсы с определённой частотой. При использовании соответствующего оборудования для мониторинга удастся фиксировать малейшие изменения, происходящие с кабелем (эксперимент проводился на отрезке протяжённостью в 20 км). Можно сказать, что учёные сделали из данного участка кабеля чувствительный детектор, фиксирующий любые изменения, в том числе движения, толчки и изгибы, с точностью до нанометров.

Главная особенность разработанной системы заключается в отсутствии необходимости размещать датчики по всей длине кабеля. Достаточно иметь мониторинговое оборудование в начале и конце кабеля, чтобы с высокой точность определять малейшие изменения. В дальнейшем исследователи намерены испытать собственную систему мониторинга сейсмической активности на большой глубине, увеличив протяжённость кабеля.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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