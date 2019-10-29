Роботы научились строить космические корабли

Роботы научились строить космические корабли

Построить космический корабль или самолет — задача не из простых. Обычно детали собираются на отдельных фабриках, затем перевозятся с помощью массивных грузовых самолетов и лишь после этого собираются в единый аппарат. Это крайне трудоемкая и весьма дорогая работа. Однако новое поколение роботов способно управляться со сложными структурами так же легко, как взрослый с конструктором Lego — и в будущем именно они будут отвечать за сборку.

Роботы научились строить космические корабли

BENJAMIN JENETT Роботы BILL-E за работой

Роботы-сборщики — это механические руки, которые, фактически, являются частью создаваемой ими структуры. Обычно промышленные роботы делятся на две группы: первая предназначена для выполнения спецзадач (например, заводской сборки автомобилей) и состоит из дорогих, нестандартных деталей; вторая же используется для менее сложных целей, а потому собирается из стандартных комплектующих и, как правило, стоит сравнительно дешево. Однако по словам профессора Нила Гершенфельда, одного из участников проекта, сборщики — это совсем новая категория механизмов. Они проще, чем заводские боты, но при этом все еще способны выполнять сложные задачи, да еще и работать с по-настоящему огромными конструкциями.

Тестовый прототип получил название BILL-E, что расшифровывается как Bipedal Isotropic Lattice Locomoting Explorer — это, конечно, отсылка к милому роботу Wall-E. Одним из главных преимуществ такой системы является тот факт, что для перемещения в пространстве им не нужны дорогие навигационные системы. Вместо этого сборщики движутся по так называемым векселям, линиям, проложенным относительно возводимой конструкции. По ходу работы они сами корректируют свое положение в пространстве.

Больше всего это похоже на то, как движутся гусеницы. Инженеры отмечают, что благодаря «шагам», которые совершает каждый робот, процесс можно легко откатить обратно. Так что, если в процессе сборки была допущена ошибка, роботу ничто не помешает вернуться и исправить ее.

Одна из наиболее перспективных областей применения таких роботов — это, конечно, будущие космические и планетарные станции. По сути, роботы «живут» на таких конструкциях, постоянно диагностируя их и выполняя ремонт разной степени сложности. Специальное ПО позволяет им работать сообща и выполнять одни и те же задачи вместе, что существенно ускоряет процесс. NASA и Airbus SE, оба спонсора исследования, напрямую заинтересованы в возможном внедрении этой технологии в самое ближайшее время.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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