Найдена одна из наименее плотных экзопланет

Речь идет о горячем юпитере вокруг звезды WASP-174 — желто-белом карлике с массой примерно в 1,25 массы Солнца и диаметром в 1,35 солнечного (звезде около 2,2 миллиарда лет). Ранее у данной звезды заметили гигантскую планету — на расстоянии всего в 5,5% астрономической единицы; ее масса составляет примерно 1,3 массы Юпитера, а диаметр точно определить не удалось — по оценкам ученых, он мог составлять от 70 до 170 процентов диаметра Юпитера; планета получила название WASP-174b.

Найдена одна из наименее плотных экзопланет

NASA, ESA and G. Bacon (STScI)

В новом исследовании ученые решили более детально изучить WASP-174b, с помощью данных наземных телескопов, а также данных, полученных космическим телескопом TESS. Исследователи определили, что диаметр экзопланета превышает диаметр Юпитера в 1,4 раза, что означает, что она очень «раздута». При этом ее плотность, согласно ученым, составляет всего 0,135 грамма на кубический сантиметр — таким образом, планета является одной из наименее плотных из когда-либо открытых экзопланет.

Отмечается, что «раздутость» WASP-174b может сделать ее удачным объектом для будущих исследований — в сравнении с менее «раздутыми» планетами она более крупная: ее проще разглядеть. Ученые надеются, что дальнейшее исследование WASP-174b поможет в понимании таких «раздутых» экзопланет.

Работа, посвященная новому исследованию, принята к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics; ее препринт доступен на сайте arXiv.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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