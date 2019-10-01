В мускулатуре человеческого эмбриона найдено наследие палеозоя

В мускулатуре человеческого эмбриона найдено наследие палеозоя

Команда эволюционных биологов, возглавляемая доктором Руи Диого из Университета Говарда, обнаружила, что Было это 250 миллионов лет назад.

Синапсиды — группа четвероногих позвоночных, традиционно считавшаяся подклассом (а ранее — отрядом) пресмыкающихся. В последнее время наметилась тенденция, выносящая синапсид в отдельный класс, и объединяющая их в большей степени с млекопитающими, чем с крокодилами, варанами и прочими явными пресмыкающимися. Палеонтологи сходятся в мнении, что именно они и были давними предками млекопитающих, а значит — и нашими.

Как на руке, так и на ноге, из 30 мышц, сформированных примерно к седьмой неделе беременности, одна треть исчезает через 13 недель. Это более-менее соответствует тому, что произошло на рубеже палеозоя и мезозоя с нашими далекими предками

Новые результаты стали возможны благодаря новым технологиям, обеспечивающих построение качественных трехмерных изображения по данным УЗИ. Беспрецедентное разрешение, предлагаемое трехмерными изображениями, показывает временное присутствие атавистических мышц.

«Раньше мы лучше понимали детали раннего развития рыб, лягушек, цыплят и мышей, чем у эмбрионов нашего собственного вида, но эти новые методы позволяют нам видеть развитие человека гораздо более подробно. Захватывающим является то, что мы наблюдали различные мышцы, которые никогда не были описаны при внутриутробном развитии человека, и что некоторые из этих атавистических мышц были замечены даже у плодов в возрасте 11,5 недель, что поразительно поздно для развития атавизмов», — говорит Диого.

Интересно, что некоторые атавистические мышцы потом изредка встречаются у взрослых, либо в виде анатомических изменений без какого-либо заметного влияния на здоровье, либо в результате врожденных пороков развития. Это подтверждает идею о том, что как мышечные изменения, так и патологии могут быть связаны с задержкой или остановкой эмбрионального развития, в данном случае, возможно, с задержкой или уменьшением мышечного апоптоза, и помогает объяснить, почему эти мышцы иногда обнаруживаются у взрослых людей.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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