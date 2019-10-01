МОН ищет сисадмина для работы в Антарктиде. Зарплата от 25 000 грн

Министерство образования и науки Украины ищет специалистов в 25-ю антарктическую экспедицию. Для работы на станции «Академик Вернадский», среди прочих, нужен системный администратор связи. Всего на новую экспедицию планируют взять 12 человек. Конкурс стартовал 1 октября, прием заявок продлится до 1 ноября, пишут AIN.UA .

«Мы снова ищем лучших специалистов и одновременно романтиков, которые проведут круглый год на станции «Академик Вернадский». Хочу заметить, что к работе двадцать пятой Украинской антарктической экспедиции 2020-2021 годов будет приковано очень много внимания. Ведь в 2020-м весь мир будет праздновать 200-летие открытия Антарктиды, а затем Украина будет отмечать первую четверть века нашей станции», — отметил руководитель Национального антарктического научного центра (НАНЦ) МОН Евгений Дикий.

Кого ищут

В 25-ю экспедицию нужны:

7 ученых (геолого-геофизические, гидрометеорологические и океанографические, геокосмические и биологические исследования),

врач,

повар,

дизелист-электрик,

системный механик,

системный администратор связи.

К каждой позиции есть подробные требования, которые можно просмотреть здесь.

Требования к кандидатам на должность системного администратора

Необходимые профессиональные навыки кандидата:

опыт администрирования ОС MS Windows 2003-2007 server или Unix;

опыт программирования на С или С++;

опыт работы с РНР и MySQL;

ввод в эксплуатацию, управление и использование «тонких клиентов» (WYSE);

создания и управления Raid-массивом;

умение составлять рабочую и отчетную документацию, которая отражала бы объемы обрабатываемой информации, совершенствовать действующую систему;

знание элементарных правил и базовые навыки ведения радиосвязи (КВ, УКВ диапазон);

знания морских систем связи;

знание систем спутниковой связи «Инмарсат» и «Иридиум»;

знание материальной части персонального компьютера на уровне специалиста сервисно-ремонтной службы.

Преимущество получат кандидаты-радиолюбители, со знанием английского, испанского или другого иностранного языка, которые уже участвовали в полярных экспедициях в качестве сисадмина, знают азбуку Морзе, умеют ремонтировать электротехнику и электронику и владеют MatLab.

Обязанности сисадмина на станции «Академик Вернадский»

администрирование Ubuntu-server 16.04 — 18.04;

администрирование KVM-виртуализации на базе Proxmox (cluster),

администрирование Docker-контейнеров, docker-compose;

администрирование сети на базе Mikrotik RouterOS (Firewall, Hotspot, vlan), Ubiquity Unifi;

поддержка и развитие скриптов и веб-приложений на Python;

файловое хранилище NFS, SMB;

мониторинг Zabbix;

сервис и ремонт компонентов ПК, принтеров;

поддержка клиентских Windows ПК;

поддержка работоспособности оборудования для обеспечения спутниковой связи.

Зарплата и соцпакет

Помимо интересной работы и не менее интересного досуга в Антарктиде, будущим членам экспедиции предлагают зарплату от 25 000 грн в месяц . Также всему составу обеспечивается антарктическое полевое пособие в размере 720 грн за каждый день пребывания на станции.

Каждому участнику экспедиции также обеспечат еду, спецодежду, медицинское сопровождение и доступ в интернет.