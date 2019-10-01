МОН ищет сисадмина для работы в Антарктиде. Зарплата от 25 000 грн
Министерство образования и науки Украины ищет специалистов в 25-ю антарктическую экспедицию. Для работы на станции «Академик Вернадский», среди прочих, нужен системный администратор связи. Всего на новую экспедицию планируют взять 12 человек. Конкурс стартовал 1 октября, прием заявок продлится до 1 ноября, пишут
«Мы снова ищем лучших специалистов и одновременно романтиков, которые проведут круглый год на станции «Академик Вернадский». Хочу заметить, что к работе двадцать пятой Украинской антарктической экспедиции 2020-2021 годов будет приковано очень много внимания. Ведь в 2020-м весь мир будет праздновать 200-летие открытия Антарктиды, а затем Украина будет отмечать первую четверть века нашей станции», — отметил руководитель Национального антарктического научного центра (НАНЦ) МОН Евгений Дикий.
Кого ищут
В 25-ю экспедицию нужны:
- 7 ученых (геолого-геофизические, гидрометеорологические и океанографические, геокосмические и биологические исследования),
- врач,
- повар,
- дизелист-электрик,
- системный механик,
- системный администратор связи.
К каждой позиции есть подробные требования, которые можно просмотреть здесь.
Требования к кандидатам на должность системного администратора
Необходимые профессиональные навыки кандидата:
- опыт администрирования ОС MS Windows 2003-2007 server или Unix;
- опыт программирования на С или С++;
- опыт работы с РНР и MySQL;
- ввод в эксплуатацию, управление и использование «тонких клиентов» (WYSE);
- создания и управления Raid-массивом;
- умение составлять рабочую и отчетную документацию, которая отражала бы объемы обрабатываемой информации, совершенствовать действующую систему;
- знание элементарных правил и базовые навыки ведения радиосвязи (КВ, УКВ диапазон);
- знания морских систем связи;
- знание систем спутниковой связи «Инмарсат» и «Иридиум»;
- знание материальной части персонального компьютера на уровне специалиста сервисно-ремонтной службы.
Преимущество получат кандидаты-радиолюбители, со знанием английского, испанского или другого иностранного языка, которые уже участвовали в полярных экспедициях в качестве сисадмина, знают азбуку Морзе, умеют ремонтировать электротехнику и электронику и владеют MatLab.
Обязанности сисадмина на станции «Академик Вернадский»
- администрирование Ubuntu-server 16.04 — 18.04;
- администрирование KVM-виртуализации на базе Proxmox (cluster),
- администрирование Docker-контейнеров, docker-compose;
- администрирование сети на базе Mikrotik RouterOS (Firewall, Hotspot, vlan), Ubiquity Unifi;
- поддержка и развитие скриптов и веб-приложений на Python;
- файловое хранилище NFS, SMB;
- мониторинг Zabbix;
- сервис и ремонт компонентов ПК, принтеров;
- поддержка клиентских Windows ПК;
- поддержка работоспособности оборудования для обеспечения спутниковой связи.
Зарплата и соцпакет
Помимо интересной работы и не менее интересного досуга в Антарктиде, будущим членам экспедиции предлагают зарплату от 25 000 грн в месяц . Также всему составу обеспечивается антарктическое полевое пособие в размере 720 грн за каждый день пребывания на станции.
Каждому участнику экспедиции также обеспечат еду, спецодежду, медицинское сопровождение и доступ в интернет.
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