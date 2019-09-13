Видео с чёрной дырой покажут в 2020 году

Видео с чёрной дырой покажут в 2020 году

Коллектив из 347 учёных проекта Event Horizon Telescope объявил о том, что для уникального видео уже собраны все необходимые данные и идёт их обработка. Ожидается, что фильм впервые в истории покажет, как огромные газовые облака исчезают в пустоте.

«Я ожидаю, что к концу следующего десятилетия мы будем снимать высококачественные фильмы о чёрных дырах, которые в реальном времени будут показывать не только то, как они выглядят, но и как они действуют в космосе», — заявил AFP директор проекта Event Horizon Telescope Шеп Доулман.

Напомним, что в апреле 2019 года на специальной пресс-конференции была представлена первая фотография чёрной дыры. Итоги работы учёные, сделавшие снимок, описали сразу в шести статьях, вышедших на страницах журнала The Astrophysical Journal Letters. За это коллектив получил премию «За прорыв в области физики» (Breakthrough Prize in Fundamental Physics) в размере $3 млн.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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