Больше половины университетов из топ-50 предлагают обучение криптовалютам и блокчейну. Вот десятка лучших

Криптобиржа Coinbase провела исследование о состоянии обучения в сфере криптовалют и блокчейна. Команда сервиса выяснила, что больше половины университетов из топ-50 уже предлагают курсы по этому предмету. На исследование обратил внимание Forklog, пишут AIN.UA

Coinbase проанализировал рейтинг 50 лучших мировых университетов по версии US News and World Report и собрал информацию о доступных у них курсах по криптовалютам и блокчейну — как для бакалавров, так и магистров.

В этом году в рейтинге таких университетов впервые оказалось большинство — 56% или 28 учебных заведений. В прошлом году их число составляло 21. Сферу крипто все еще больше изучают в привязке с компьютерными науками, но такие курсы уже начали также появляться в предметах по финансам, бизнесу и экономике, отмечают в Coinbase.

Больше половины университетов из топ-50 предлагают обучение криптовалютам и блокчейну. Вот десятка лучших

В этом году команда сервиса расширила методологию и анализировала не только официальные курсы, но и возможности для исследований в рамках университета, а также студенческие клубы. Исходя из перечисленных факторов, Coinbase составил десятку лучших университетов для изучения криптовалют и блокчейна:

  1. Корнелльский университет;
  2. Массачусетский технологический институт;
  3. Нью-Йоркский университет;
  4. Стэнфордский университет;
  5. Федеральная политехническая школа Лозанны;
  6. Калифорнийский университет в Беркли;
  7. Колумбийский университет;
  8. Швейцарская высшая техническая школа Цюриха;
  9. Копенгагенский университет;
  10. Национальный университет Сингапура.

Лидер рейтинга — Корнелльский университет — предлагает 14 курсов по криптотехнологиям, а также занимается организацией внутреннего исследовательского центра IC3 group.

Больше половины университетов из топ-50 предлагают обучение криптовалютам и блокчейну. Вот десятка лучших

По данным Coinbase, интерес студентов к изучению криптовалют и блокчейна также растет. 18% респондентов отметили, что прошли хотя бы один соответствующий курс в 2019 году — это в два раза больше, чем в прошлом. Почти во всех университетах из топ-50 (41) действует студенческий клуб по криптовалютам.


Дмитрий Демченко, AIN

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