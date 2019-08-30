Больше половины университетов из топ-50 предлагают обучение криптовалютам и блокчейну. Вот десятка лучших

Криптобиржа Coinbase провела исследование о состоянии обучения в сфере криптовалют и блокчейна. Команда сервиса выяснила, что больше половины университетов из топ-50 уже предлагают курсы по этому предмету. На исследование обратил внимание Forklog, пишут AIN.UA

Coinbase проанализировал рейтинг 50 лучших мировых университетов по версии US News and World Report и собрал информацию о доступных у них курсах по криптовалютам и блокчейну — как для бакалавров, так и магистров.

В этом году в рейтинге таких университетов впервые оказалось большинство — 56% или 28 учебных заведений. В прошлом году их число составляло 21. Сферу крипто все еще больше изучают в привязке с компьютерными науками, но такие курсы уже начали также появляться в предметах по финансам, бизнесу и экономике, отмечают в Coinbase.

В этом году команда сервиса расширила методологию и анализировала не только официальные курсы, но и возможности для исследований в рамках университета, а также студенческие клубы. Исходя из перечисленных факторов, Coinbase составил десятку лучших университетов для изучения криптовалют и блокчейна:

Корнелльский университет; Массачусетский технологический институт; Нью-Йоркский университет; Стэнфордский университет; Федеральная политехническая школа Лозанны; Калифорнийский университет в Беркли; Колумбийский университет; Швейцарская высшая техническая школа Цюриха; Копенгагенский университет; Национальный университет Сингапура.

Лидер рейтинга — Корнелльский университет — предлагает 14 курсов по криптотехнологиям, а также занимается организацией внутреннего исследовательского центра IC3 group.

По данным Coinbase, интерес студентов к изучению криптовалют и блокчейна также растет. 18% респондентов отметили, что прошли хотя бы один соответствующий курс в 2019 году — это в два раза больше, чем в прошлом. Почти во всех университетах из топ-50 (41) действует студенческий клуб по криптовалютам.