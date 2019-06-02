На Луну доставят лазерную 3D-печать

С тем что различные космические агентства и частные компании разрабатывают идею постройки долгосрочных станций на Луне, проблема технологий для строительства этих жилых структур становится все актуальней. Одной из главных практических проблем, связанных с этим, являются огромные затраты для транспортировки материалов на естественный спутник Земли.

Исследователи из Laser Zentrum Hannover (LZH) и Institute of Space Systems (IRAS) Брауншвейгского технического университета работают над возможным решением данной проблемы, передает New Atlas. Они создали новую лазерную систему 3D-печати Moonrise, полагая, что наиболее практичным вариантом будет использование лунных ресурсов для постройки станции. Лазер пока еще находится в экспериментальной стадии разработки: он весит три килограмма и предназначен для исследования того, возможно ли использовать реголит для строительства на Луне.

На Луну доставят лазерную 3D-печать

LZH

Как отмечается, Moonrise находится в разработке уже девять месяцев, а его лазер и оптика создают гораздо дольше. При этом исследователи отмечают, что им важно не только наладить необходимые технологии, но также и создать подходящую версию реголита для тестирования технологий на Земле. Кроме того, конечно, лазер должен быть должен образом защищен, чтобы он смог успешно пережить полет к Луне.

Ожидается, что лазер будет установлен на ровер, разработанный немецким стартапом PTScientists, и будет запущен к Луне в 2021 году. На поверхности Moonrise попытается переплавить реголит в структуры определенной формы, а камеры при этом будут снимать процесс в высоком разрешении.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
WWF запустил стрим на 450 лет с разлагающейся пластиковой бутылкойWWF запустил стрим на 450 лет с разлагающейся пластиковой бутылкой
В Днепре разработали ракету "Маяк-3.9S" на замену "Зениту"В Днепре разработали ракету "Маяк-3.9S" на замену "Зениту"
Спутники глобального интернета Starlink видны в ночном небе над Украиной
Астронавты впервые отредактировали геном в космосеАстронавты впервые отредактировали геном в космосе
Робот — сборщик малины прошел первые полевые тесты
Блок рекламы


Похожие новости
Столкновение с загадочным объектом навсегда изменило Луну
NASA реализует проект по возвращению астронавтов на Луну при поддержке 11 частных компанийNASA реализует проект по возвращению астронавтов на Луну при поддержке 11 частных компаний
Джефф Безос представил космический аппарат для полетов на ЛунуДжефф Безос представил космический аппарат для полетов на Луну
В Китае может запустить свою «искусственную луну»В Китае может запустить свою «искусственную луну»
Hubble удалось найти экзолунуHubble удалось найти экзолуну
В NASA опубликовали план по отправлению людей на Луну и МарсВ NASA опубликовали план по отправлению людей на Луну и Марс
Джефф Безос намерен колонизировать Луну для добычи ресурсов
В 2018 году индийская компания организует полет на ЛунуВ 2018 году индийская компания организует полет на Луну
НАСА может отказаться от мегателескопа WFIRST ради полета на ЛунуНАСА может отказаться от мегателескопа WFIRST ради полета на Луну
Google закрыла премию Lunar X Prize. Участники не успели запустить аппарат на Луну
Последние новости
Подгружаем последние новости