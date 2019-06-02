На Луну доставят лазерную 3D-печать

С тем что различные космические агентства и частные компании разрабатывают идею постройки долгосрочных станций на Луне, проблема технологий для строительства этих жилых структур становится все актуальней. Одной из главных практических проблем, связанных с этим, являются огромные затраты для транспортировки материалов на естественный спутник Земли.

Исследователи из Laser Zentrum Hannover (LZH) и Institute of Space Systems (IRAS) Брауншвейгского технического университета работают над возможным решением данной проблемы, передает New Atlas. Они создали новую лазерную систему 3D-печати Moonrise, полагая, что наиболее практичным вариантом будет использование лунных ресурсов для постройки станции. Лазер пока еще находится в экспериментальной стадии разработки: он весит три килограмма и предназначен для исследования того, возможно ли использовать реголит для строительства на Луне.

LZH

Как отмечается, Moonrise находится в разработке уже девять месяцев, а его лазер и оптика создают гораздо дольше. При этом исследователи отмечают, что им важно не только наладить необходимые технологии, но также и создать подходящую версию реголита для тестирования технологий на Земле. Кроме того, конечно, лазер должен быть должен образом защищен, чтобы он смог успешно пережить полет к Луне.

Ожидается, что лазер будет установлен на ровер, разработанный немецким стартапом PTScientists, и будет запущен к Луне в 2021 году. На поверхности Moonrise попытается переплавить реголит в структуры определенной формы, а камеры при этом будут снимать процесс в высоком разрешении.



