Пентагон внес РоSSию в космический "черный список"
В перечень государств также входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия.
Министерство обороны США включило РоSSию в список стран, услугами которых компаниям в США запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года для запуска спутников.
Соответствующее уведомление было размещено 30 мая на сайте Пентагона в сборнике официальных документов Федерального реестра американского правительства.
В документе сказано, что РоSSия вносится в перечень государств, в который также входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия. Их услугами с 31 декабря 2022 года будет запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников и средств выведения спутников на орбиту для оказания услуг спутниковой связи. Как следует из документа, это "создает неприемлемый риск в сфере кибербезопасности США", сообщает "Настоящее время".
В 2018 году РоSSия вывела на орбиту несколько спутников Lemur-2, предназначенных для навигации судов и метеорологических целей. В 2017 году роSSийская ракета-носитель "Протон-М" вывела в космос американский спутник связи Echostar-21.
Исполнительный директор Роскосмоса, космонавт Сергей Крикалев уже заявил, что запрет "не ударит" по роSSийской космической индустрии.
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29.05.2019 18:10