Аномальное движение песка на Марсе привлекло внимание ученых

У Марса и Земли может быть много общего, но порой даже самые привычные нам процессы на Красной планете приобретают совсем неожиданный характер. Долгое время для исследователей оставалось загадкой то, как именно марсианский песок движется по склонам ударных кратеров и трещин в коре — но теперь, кажется, ученые нашли ответ и на этот вопрос.

Несмотря на знаменитые пылевые бури, марсианские ветры в целом поднимают в воздух совсем не так много микрочастиц, как вы могли видеть в голливудских фильмах. Все дело в том, что атмосфера планеты тонкая и разреженная, а потому среднее давление на поверхности составляет всего 0.6% от атмосферного давления над уровнем моря на Земле. В свою очередь, это делает ветры и ураганы на Марсе весьма слабыми. Планетолог Мэтью Хойнацки из Аризонского университета отмечает, что на Красной планете «попросту не хватает энергии ветра, чтобы перемещать по поверхности значительное количество материала». Чтобы увидеть изменения ландшафта, которые на Земле происходят за один сезон бурь, на Марсе уйдет целых два года.

Поэтому исследователи не были до конца уверены в том, что марсианские пески все еще движутся сколь-нибудь активно. Для того, чтобы проверить свою теорию, они выбрали 54 дюнных поля, охватывающих 495 отдельных дюн высотой от 2 до 120 метров, и изучили их изображения, сделанные камерой HiRISE на орбите Марса в периоды от двух до пяти лет. Таким образом у них появилась карта миграции песчаных дюн, по которой можно было отследить объем и скорость перемещения масс песка. Хойнацки пояснило, что в первую очередь планетологи хотели понять, движется ли песок по всей планете равномерно или в одних регионах это происходит сильнее, чем в других.

В результате выяснилось, что дюны в форме полумесяца двигаются чрезвычайно медленно — всего на полметра в год. Для сравнения, в некоторых регионах Земли этот процесс происходит до 50 раз быстрее.

Ученые исследовали песок в самых разных местах: в кратерах, трещинах, каньонах и даже на полярных бассейнах. Они обнаружили, что интенсивнее всего песок двигался в трех областях. Первая — Syrtis Major Planum, большое темное пятно между северными низменностями и южными нагорьями, к западу от бассейна воздействия Исидис. Вторая — Hellespontus Montes, горная цепь, простирающаяся на 711 километров между Ноачис Терра и ударным бассейном Эллады Планития. И, наконец, песчаные моря Олимпии и Абалоса, окружающие северный пояс.

Примечательно, что все три зоны очень сильно отличаются друг от друга, однако кое-что общее у них все-таки есть. Речь идет о резких переходах в топографии и смене температуры поверхности. На Земле эти факторы влияют не так сильно, поскольку грунтовые воды или произрастающие в данном регионе растения обычно очень сильно замедляют движение песчаных масс. Кстати, нашлась и четвертая аномалия — бассейны с яркой пылью, которая сильно отражает солнечный свет и нагревает тем самым атмосферу. В результате возникают конвекционные потоки, которые и перемещают песок.



