Boston Dynamics заставила упряжку роботов тащить грузовик

Специалисты американской компании Boston Dynamics заставила своих роботов тащить грузовик.

Компания опубликовала на своем YouTube видео, на котором пять пар роботов тянут грузовик Boston Dynamics.

"Эти спотовые роботы уже сходят с конвейера и скоро будут доступны для широкого спектра применений", - отмечают в компании.

Boston Dynamics известна своими роботами, которые постоянно обучаются чему-то новому. Если сначала они могли лишь ходить и поднимать вещи, то сейчас двуногий человекоподобный робот Atlas научился паркуру. При падении он встает на ноги и способен двигаться дальше. Компания надеется, что такие роботы помогут в спасении людей, например, при пожаре.

В феврале Boston Dynamics научили своих робособак SpotMini открывать двери. На Youtube компании было опубликовано видео, на котором одна из робособак хочет выйти из помещения и упирается в дверь. Тогда на помощь ей приходит вторая, со специальной "рукой" на спине. Она открывает дверь, придерживая ее "ногой", после чего оба робота выходят.

Также Boston Dynamics научили своего робота танцевать.