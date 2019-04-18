Boston Dynamics заставила упряжку роботов тащить грузовик
Компания постоянно учит своих робособак чему-то новому.
Специалисты американской компании Boston Dynamics заставила своих роботов тащить грузовик.
Компания опубликовала на своем YouTube видео, на котором пять пар роботов тянут грузовик Boston Dynamics.
"Эти спотовые роботы уже сходят с конвейера и скоро будут доступны для широкого спектра применений", - отмечают в компании.
Boston Dynamics известна своими роботами, которые постоянно обучаются чему-то новому. Если сначала они могли лишь ходить и поднимать вещи, то сейчас двуногий человекоподобный робот Atlas научился паркуру. При падении он встает на ноги и способен двигаться дальше. Компания надеется, что такие роботы помогут в спасении людей, например, при пожаре.
В феврале Boston Dynamics научили своих робособак SpotMini открывать двери. На Youtube компании было опубликовано видео, на котором одна из робособак хочет выйти из помещения и упирается в дверь. Тогда на помощь ей приходит вторая, со специальной "рукой" на спине. Она открывает дверь, придерживая ее "ногой", после чего оба робота выходят.
Также Boston Dynamics научили своего робота танцевать.
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Наука и техника
18.04.2019 07:32