В Китае тестируют в школах «умные» головные обручи для контроля внимательности детей

В Китае тестируют в школах «умные» головные обручи для контроля внимательности детей

В ряде школ в Китае начали тестирование «умных» головных обручей, позволяющих контролировать внимательность детей в классе.

На снимке выше класс в начальной школе в Ханчжоу (провинция Чжэцзян). У школьников на голове носимое устройство под названием Focus 1, изготовленное стартапом из Бостона BrainCo Inc. В разработке носимого устройства также участвовали специалисты центра исследования мозга при Гарвардском университете.

В носимом устройстве Focus 1 используются электроэнцефалографические (ЭЭГ) датчики для измерения внимательности. Учителя могут отслеживать уровень внимания учащихся на информационной панели, определяя, какой из учеников отвлёкся. По индикаторам также можно определить, что кто-то из учеников бездельничает.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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